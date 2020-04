KAOS MEĐU RODITELJIMA I UČITELJIMA! Divjak sve uznemirila nepreciznom izjavom

Bezbroj pitanja, ali i brojne polemike izazvale su okolnosti u kojima su se učenici našli usred pandemije koronavirusa, no izgleda da konkretnih i jasnih odgovora nema ni sada, kada su vladajući najavili popuštanja mjera.

Naime, najveći dio učenika školsku godinu završiti će u nastavi na daljinu, uz male ekrane i online alate. Popuštanjem mjera u školske klupe vraćati će se prvo najmlađi učenici, odnosno oni od 1.do 4.razreda, a uz to i djeca s teškoćama koja imaju asistente u nastavi te maturanti.

”Polovica europskih država u iduća tri do četiri tjedna namjerava u škole vratiti pojedine grupe ili pojedine razrede. Nitko nema u planu povratak svih učenika”, objasnila je resorna ministrica Blaženka Divjak napominjući kako će većina naših učenika moći školsku godinu nastaviti prateći nastavu na daljinu, ono što zapravo ponajviše zbunjuje javnost što je odluka o tome hoće li se nastava pratiti iz razreda ili pak preko televizora na samim roditeljima.

Oni su ti koji bi trebali odlučiti hoće li poslati djecu u škole. ”Važno je da mi u školskom sustavu omogućimo, osobito za mlađu djecu boravak u školi kako bi roditelji mogli raditi”, kaže Divjak.

Inače, prema podacima Ministarstva obrazovanja ukupan broj učenika od 1. do 4.razreda, maturanata kao i djece s asistentima je oko 200 tisuća, oni bi se sredinom svibnja mogli vratiti u školske klupe no još uvijek nije jasno na koji će se način nastava provoditi. Ministrica sama priznaje da odgovor na to pitanje nema, naglašavajući kako se nastava neće moći provoditi kao prije. Nije jasno koje će se mjere zaštite morati primjenjivati, a nije jasno niti kako osigurati prostore u kojima će djeca sjediti na propisnim udaljenostima, niti se zna hoće li i oni u škole dolaziti sa zaštitnom opremom, kao niti tko će to osigurati.

”Ta djeca moraju do škole doći, pridržavati se higijenskih uputa, što znači da moramo i u školama osigurati sredstava za održavanje higijene”, objasnila je ministrica prebacujući odgovornost na epidemiologe, dok s druge strane Krunoslav Capak objašnjava kako su epidemiolozi tu samo da daju epidemiološki okvir kako bi se to na siguran način i bez velikog rizika na prijenos koronavirusa obavilo.

Dakle, odluka i ideje ipak su na ministrici Divjak, i vladajućima. A dok oni traže odgovore, roditelji i prosvjetni radnici prepušteni su samima sebi i svojim mislima i brigama.