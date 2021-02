KANDIDAT ZA GRADONAČELNIKA OSIJEKA ‘OPRAO’ GRADSKU VLAST: ‘Sve će skupo platiti građani!’

Autor: Dnevno

Poznati osječki poduzetnik i kandidat za gradonačelnika Osijeka Berislav Mlinarević žestoko je prozvao gradsku vlasti na svojem Facebook profilu.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Prema pisanju medija, prošli tjedan, 17.02.2021. godine Grad Osijek je poništio natječaj javne nabave za izvođenje prve faze radova rekonstrukcije sportsko-rekreacijskog centra „Copacabana“. Na raspisani natječaj u vrijednosti 17,6 milijuna kuna pristigla je samo jedna ponuda zajednice izvođača „Projektgradnja plus“ d.o.o. i „Osijek-Koteks“ d.d. u iznosu 23,4 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 29,3 milijuna kuna s PDV-om.

Nakon što je prošle godine u proljeće omiljeno kupalište i okupljalište brojnih naših građana „Kopika“ zatvorena zbog dotrajalosti opreme, uređaja i filtarnice nužne za kondicioniranje i pripremu bazenske vode, kao i zbog velikih dnevnih gubitaka bazenske vode, izvjesno je da se ni ove godine naši građani neće kupati na bazenima „Kopike“, a pitanje je što će biti s bazenima i iduće godine.

Nevjerojatni su propusti gradske vlasti Grada Osijeka koji su napravljeni u planiranju rekonstrukcije sportsko-rekreacijskog centra „Copacabane“ zbog čega će cijenu po svemu sudeći skupo platiti građani Grada Osijeka. Niti su osigurana potrebna financijska sredstva, niti su radovi na rekonstrukciji „Copacabane“ započeli na vrijeme.

Prema strateškom dokumentu za područje sporta Grada Osijeka za razdoblje od 2020. do 2030. godine („Strategija razvoja sporta Grada Osijeka 2020.-2030.“) koji je izrađen prošle godine i kojeg je Gradsko vijeće grada Osijeka usvojilo na svojoj 34. Sjednici održanoj 07.12.2020. godine, predviđena je cjelovita rekonstrukcija svih bazena i bazenske tehnike, kao i uklanjanje dijela postojećih zgrada i izgradnja nedostajućih sadržaja sportsko-rekreacijskog centra „Copacabana“. „Kopika“ bi nakon zamišljene rekonstrukcije trebala biti moderan centar za kupanje na otvorenim bazenima s dodatnim sadržajima. Trošak obnove i rekonstrukcije sportsko-rekreacijskog centra „Copacabana“ procjenjuje se na 45 milijuna kuna bez PDV-a (56.250.000,00 kuna s PDV-om). Sportsko-rekreacijski centar „Copacabana“ je vlasništvo Grada Osijeka. Radi se o sportskoj građevini I. kategorije. Riječ je o kapitalnoj

sportskoj građevini velike materijalne vrijednosti koja se prostire na ukupnoj površini preko 7 hektara. Sportsko-rekreacijskim centrom „Copacabana“ upravlja gradska tvrtka Športski objekti d.o.o. Grad Osijek je prošle godine podigao kredit u iznosu od 15 milijuna kuna za rekonstrukciju „Copacabane“. Prošli tjedan je poništen javni natječaj za I. fazu rekonstrukcije „Copacabane“ za koju je Grad Osijek očigledno predvidio i osigurao premalo financijskih sredstava.

Pozivam gradsku upravu Grada Osijeka da prezentiraju građanima grada Osijeka, ali i široj javnosti koliki je ukupni predviđeni iznos rekonstrukcije „Copacabane“, koliko od toga iznosa će platiti Grad Osijek, iz kojih drugih izvora će se doći do sredstava koja nedostaju, koliko je do sada osigurano sredstava, postoji li uopće plan kada će radovi rekonstrukcije „Copacabane“ koji još nisu ni započeli biti gotovi, koliko će iznositi troškovi održavanja takvog centra, koliko će koštati ulaznica u taj centar i koliko građana će si moći priuštiti

ulazak u njega, kao i odgovor na pitanje tko je kriv za ovu situaciju i tko će snositi odgovornost za istu? Priopćenje koje je 20.02.2021. objavljeno na službenim mrežnim stranicama Grada dovoljno govori o stranačkom načinu odabira ljudi na rukovodeće pozicije, a koji očito nemaju kompetencije potrebne za taj nivo odgovornosti i poziciju s kojom se moraju nositi. Dano pojašnjenje je neodgovorno i nedovoljno, a još manje je opravdanje za cjelokupno loše vođenje ovog pitanja. Očito je da njih ovaj grad ne zanima, pa će sve što su obećavali, a nisu realizirali kao vrući kesten prebaciti novoj gradskoj vlasti, zato nas zanima kako su oni to planirali radove i troškove i zašto to sve skupa toliko traje? Nama je upitno što su to oni uopće planirali, zašto i kako?

Budući je jasno da se građani Grada Osijeka, ali i okolnih mjesta, ni ove godine neće moći kupati na bazenima „Copacabane“ potrebno je pod hitno krenuti s uređenjem plaže uz rijeku Dravu na prostoru „Copacabane“. Isto tako Grad Osijek treba osigurati spasilačku službu na rijeci Dravi na prostoru uz „Copacabanu“. Ovo je potrebno učiniti jer mnogi naši građani zbog teške gospodarske situacije koju je dodatno pojačala pojava COVID-19 neće biti u mogućnosti ni ove godine priuštiti si ljetovanje na moru, pa će se i ove godine kupati u rijeci Dravi na prostoru „Copacabane“. Tu nije u pitanju samo kvaliteta kupanja i kvaliteta življenja naših građana u vrućim ljetnim mjesecima, već je ovdje riječ i o sigurnosti naših građana.

Ako uzmemo u obzir da je u kupališnoj sezoni prosječna posjećenost „Copacabane“ cca. 30.000 ljudi, možemo zaključiti da će i ove godine „Copacabana“ nedostajati kako Osječanima, tako i cjelokupnoj Slavoniji. Grad Osijek, kao centar Slavonije, mora imati uređeno gradsko kupalište kao aktivan turistički sadržaj grada. Iskreno jedva čekamo da riješimo problem „Copacabane“. To će nam svakako bi jedan od prioritetnih projekata srednje

veličine koji će se rješavati. Neprihvatljivo je da Osijek drugu godinu za redom nema kupalište. Športski, rekreativni sadržaji moraju biti dostupni svima te svojim uređenjem biti ukras grada kao što je Osijek. Žao mi je što će građani morati ove godine ići u okolna mjesta koji po tom pitanju u ovom trenutku mogu biti primjer Osijeku.

Ovakva „Kopika“ Nije Pravo Lice Grada!”