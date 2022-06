KANDIDAT DP-a O AFERI EKSPLICITNIH PORUKA: Sramotno! Trguju utjecajem da bi došli do maloljetnica

Koalicija ‘Pokrenimo Split zajedno’, u kojoj su Domovinski pokret, Hrvatska demokršćanska stranka, Hrvatska stranka prava i Hrvatski suverenisti te njihov kandidat za gradonačelnika Aris Zlodre održali su izvanrednu konferenciju za medije ispred Županijskog suda u Splitu.

Traže povlačenje kandidature Ivice Puljka i Bojana Ivoševića zbog ozbiljnih sumnji da je jedan od najbližih suradnika kandidata za gradonačelnika pokušao podvoditi maloljetnicu.

“Svjesni smo situacije koja se događa u Splitu zadnjih dana, naročito ove koja se dogodila sinoć. Tu sam u svoje osobno ime i ime svoje stranke, naše kandidacijske liste i koalicijskih partnera da kažemo naš stav o svemu tome što se događa. Sramotno je da naši zastupnici i oni koji to žele postati, ponašaju se na ovakav način, da trguju utjecajem da bi došli do maloljetnica i podvođenja. To su stvari koje diraju jednog roditelja, mene posebno jer sam roditelj male djevojčice. Svatko bi se trebao zapitati ponaosob kakvu poruku ti ljudi šalju. Svi znamo da je to kazneno djelo”, rekao je Zlodre.





Kako dodaje, Puljkovi su suradnici već imali ispade te bi, ako postoji imalo morala i ljudskosti, trebalo povući svoje liste i odstupiti s dužnosti.

Puljak: Ne radi se o tome

Danas su u podne u Splitu konferenciju za medije održali Ivica Puljak, Bojan Ivošević i Luka Baričić. Oni su također odgovarali na novinarska pitanja smatraju li problematičnim što je jedna od djevojaka iz prepiske predstavljena kao maloljetna.

“Bojan ostvaruje kratku komunikaciju sa navodnom sestrom Milicom, a meni se Aleksandra više puta javlja s navodima da je Bojan nezainteresiran i hladan i da je to žalosti. Bojan uskoro saznaje da se radi o maloljetnoj osobi i prekida komunikaciju”, rekao je Baričić.

Na direktan novinarski upit je li Baričić podvodio maloljetnicu, Puljak je izravno odgovorio kako ne misli da je o tome riječ. Upitan o njegovoj izjavi o invalidima, Puljak je naveo kako je govorio isključivo kako je seksualnost osoba s invaliditetom posebno osjetljiva.