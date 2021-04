KAMPANJA ZA ZAGREB TEK POČINJE! Pavičić Vukičević ima samo jedan cilj: Detaljno je razradila taj plan

Autor: Iva Međugorac

Ulazak u drugi krug, glavni je to cilj Jelene Pavičić Vukičević, nasljednice pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koja se nakon njegove smrti odlučila kandidirati za gradonačelnicu glavnog hrvatskog grada.

Da sasvim sigurno ulazi u drugi krug, potencijalna gradonačelnica potvrdila je i sama na predstavljanju svojega programa, no premda nastoji ostaviti dojam da se ne zamara konkurencijom to baš i nije tako. Svjesna je kako u drugi krug jamačno ulazi Tomislav Tomašević iz lijeve platforme Možemo, no isto tako dobro zna kako je konkurencija za ulazak u drugi krug značajna pa se tako za svoj dijelić ‘kolača’ na tim svibanjskim izborima bore HDZ-ov Davor Filipović, Mostov Zvonko Troskot, Miroslav Škoro, ali i Vesna Škare Ožbolt koju ne treba zanemariti.

Ne treba međutim zanemariti niti to da je Pavičić Vukičević godinama stajala uz Bandića pa sada razumljivo računa i na vojsku od stotinjak tisuća njegovih birača. Oni koji prate kampanju Pavičić Vukičević tvrde kako je u kampanju krenula korektno i samouvjereno, iako ju je nakratko prekinuo korona virus, naglašavaju kako baš poput svojeg šefa planira obići sve dijelove grada te obećati Zagrepčanina nastavak započetih projekata, ali i realizaciju nekih novih.

Premda se Bandića ne odriče, s njim se nema namjeru poistovjećivati, upravo suprotno namjera joj je ostati svojom i drugačijom, a svojom najvećom prednošću smatra to što ima iskustva u gradskoj politici, a osim toga nije na odmet niti to što je uspjela stupiti u kontakt s premijerom Plenkovićem s kojim dogovara postizbornu suradnju.

Upućeni svjedoče kako je Pavičić Vukičević zabrinula kandidate konkurentskih stranaka zato što je njen rejting poćeo rasti, a dobar dio analitičara drži kako su šanse za ulazak u drugi krug na njenoj strani.









”Ona je žena s ozbiljnim iskustvom u upravljanju gradom, kampanju će bazirati baš na tome, dajući do znanja građanima i svojim biračima kako nije vrijeme za eksperimente, njena su obećanja vrlo realna i suvisla, nema repova iza sebe, s Bandićem je surađivala, ali je se nije povezivalo s nikakvim ozbiljnijim neugodnostima, za razliku od konkurenata ona pokazuje da razumije kako se vodi grad, a za razliku od Bandića njen je status damski, umjereniji i odmjereniji pa samim time vjerujemo kako može privući i nešto šire biračko tijelo”, zaključuje naš sugovornik blizak Jeleni Pavičić Vukičević.