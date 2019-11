KAMPANJA SAMO ŠTO NIJE KRENULA: Ovo su tajni aduti Kolinde, Škore, Kolakušića i Milanovića

U pauzi od motanja sarme, Hrvati će ove godine doista imati prilike skoknuti do biračkih mjesta te birati predsjednika, naime, kao što je poznato prvi krug izbora za predsjednika Republike održati će se 22.prosinca, što je posebno teško palo predsjedničkom kandidatu SDP-a Zoranu Milanoviću. On je u nekoliko svojih javnih nastupa ponovio kako je uvjeren da je Plenković sa svojim timom ciljao taj datum kada je u Hrvatskoj najmanje birača, a odluku vladajućih okarakterizorao je kao lopovluk pa i sramotu. Izabranim datumom, ako je vjerovati potencijalnom predsjedniku, svjesno se ubija kampanja ne samo za prvi, već i za drugi krug predsjedničkih izbora koji se tempira u vrijeme blagdana kako bi se skrila sva ispraznog HDZ-ove kandidatkinje. Za razliku od Milanovića, koji je burno reagirao, u stožeru Miroslava Škore spremni su zasukati rukave te ne misle negodovati oko datuma izbora i u to trošiti vrijeme. svejedno im je kažu kada će se održati izbori, jer u svojem pohodu na Hrvatsku uviđaju kako je narod željan promjena. Da im datum održavanja izbora ne igra nikakvu značajnu ulogu, samouvjereno poručuju i iz momčadi Mislava Kolakušića, u kojoj vlada uvjerenje da su ih prerano otpisali te da je njihov kandidat taj koji će se s aktualnom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović naći u drugom krugu. Njihovo je mišljenje da su i Škoro, i Milanović uglavnom ispucali sve što su imali, te da je vrijeme na strani Kolakušića koji tek kreće u intenzivnu borbu, a najjače bojište biti će mu ono na društvenim mrežama, gdje planira najviše uložiti.

Kampanja za nadolazeće izbore trajati će najmanje 16 dana, a u nju vrlo vjerojatno neće ući svi koji bi to željeli, jer 5.prosinca kreće rok od 12 dana unutar kojega je potrebno prikupiti propisanih 10 tisuća popisa za valjanu kandidaturu. Budući da jedan birač može potpisati samo jednu kandidaturu, izgledno je da će od 15 kandidata priča oko predsjedničkih izbora spasti na nekolicinu onih koji se ponajviše pojavljuju u javnom prostoru, jer da bi se skupili potpisi neophodna je stranačka infrastruktura, financije pa i ljudi koji će taj kompleksan posao odraditi na terenu. Predsjednica Grabar-Kitarović briga oko prikupljanja potpisa nema, što je logično, iza nje stoji HDz koji će odriješiti kesu za nadolazeće izbore, pa se tako u njenom timu spekulira da će za kampanju izdvojiti osam milijuna kuna, to je ujedno i zakonski maksimum.

HDZ je tvrde naši sugovornici iz vladajuće stranke spreman, a potpisi za predsjendicu prikupljati će se od Vukovara do Dubrovnika. Cilj im je prikupiti minimalno 350 tisuća potpisa, kao i na prošlim predsjedničkim izborima, a financijsku stranu nadograditi će četirima donatorskim večerama koje će se održati u četiri najveća grada-Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Milanović također spada u skupinu onih koji s prikupljanjem potpisa ne moraju razbijati glavu, taj posao odraditi će SDP čiji kadrovi također namjeravaju pokriti cijelu Hrvatsku. I u njegovom timu, kada je o financiranju riječ bazirali su se na donatore i stranačku kasu, za Škoru će pak potpise prikupljati mladi volonteri, navodno je angažirano njih oko pet tisuća, a zanimljivo je spomenuti kako se radi o ekipi koja je radila na prikupljanju potpisa za referendum o Istanbulskoj konvenciji, uz to Škoro dio sredstava za kampanju planira nadmiriti sam, a dio također od donacija. Neizostavan dio Škorine kampanje biti će njegova pjesma, no ne na koncertima već kroz spotove koji će se vrtiti na televizijama. Zanimljivo, Kolakušić je također angažirao svoje ljude na terenu, dok istodobno poručuje kako za kampanju nema namjeru potrošiti niti kune. Kako to misli izvesti ostaje za vidjeti. nade u volontere polaže i Ivan Pernar, a jednako tako i Ante Đapić, kao i ostatak družine koja je najavila potencijalne kandidature.