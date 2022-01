Kalinić o nestanku Mateja: Mutna je ta priča oko video nadzora u tom klubu, a s prijateljima je trebalo odmah ovo napraviti

Autor: Dnevno

Bivši pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba Pavle Kalinić komentirao je slučaj nestalog Splićanina Mateja Periša za kojim se već više od tjedan dana traga u Beogradu.

“Kada idete na proslavu Nove godine na takvo mjesto sigurno niste časna sestra i to u najboljem smislu te riječi. Vjerojatno je tamo bilo i alkohola, možda je bilo i još nečega drugoga, a to se moglo saznati njegovih prijatelja. Ne znam jesu li njegovi prijatelji na kraju testirani na alkohol ili nešto drugo. S njima je odmah trebalo obaviti razgovor”, rekao je Kalinić za Večernji.

Po njegovom sudu još je jedan nejasan element u istrazi, a to je video-nadzor u klubu Gotik. Također je naglasio kako je priča poslužila za ponovno dizanje tenzija između Zagreba i Beograda.

Iskre u odnosu

“Došlo do iskrenja u odnosu našeg premijera i njihovog ministra policije Vulina”, naglasio je, dodavši kako je priča pomalo i ‘napuhana’ zato jer se sve odvilo u Beogradu.

“Da se to dogodilo negdje drugdje, uopće ne bi bila tolika priča jer uvijek imate nestale osobe. Ode negdje u dućan i ne vrati se. Oko ishoda cijele istrage nisam previše optimističan. Mene zabrinjava to što je jako puno vremena prošlo pa sam polako zabrinut da bi to mogao biti jako loš ishod”, zaključio je.