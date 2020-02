Kakvo vas je jutro danas dočekalo? Budite oprezni u vožnji, moguća je poledica!

Iako se popodnevne temperature posljednjih dana čine proljetnima, subotnje jutro je u kontinentalnom dijelu Hrvatske osvanulo u minusu. Zbog niskih temperatura bila je moguća poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Cestovne službe vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Od važnijih prometnih informacija valja znati kako se na zagrebačkoj obilaznici, na čvoru Jankomir, u zoni ispod zapadnog nadvožnjaka, promet u oba smjera odvija samo jednim trakom, uz ograničenje brzine od 80km/h. Zatvoren je izlazni krak na čvoru Jankomir iz smjera Krapine (s A2) prema gradu Zagrebu (Jankomiru) zbog čega je promet preusmjeren obilazno preko nadvožnjaka Rakitje.

Na autocesti A4 Goričan – Zagreb zbog radova između 24. i 34. kilometra za sav promet zatvoren je kolnik u smjeru Zagreba i vozi se dvosmjerno u smjeru Goričana. Za sav promet zatvoreno je odmorište Varaždin u smjeru Zagreba, parkiralište za ADR otvoreno je na odmorištu Ljubešćica na 45. km u smjeru Zagreba. Predviđeno trajanje radova je od 19. veljače do 29. svibnja 2020. godine.

Od 24. veljače do 15. travnja 2020., zbog radova na državnoj cesti DC1 u naselju Blato, za sav promet bit će zatvoren izlaz na čvoru Lučko u smjeru grada prema mjestu Blato/Lučko te ulaz iz mjesta Blato/Lučko na autocestu u smjeru grada. Promet će biti preusmjeren na obilazni pravac, odnosno vodit će se do prvog semaforiziranog raskrižja na kojem će se vršiti polukružno vođenje prometa natrag prema autocesti i čvoru Lučko (izlaz za mjesto Blato/Lučko).

Od 24.veljače do 27. veljače na mostu Sava vozit će se dvosmjerno jednim kolnikom (smjer Bregana) sa po dvije sužene prometne trake u oba smjera, uz ograničenje brzine 40 km/h.

Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb, 24./25. veljače, od 21 do 06 ujutro, zbog radova u tunelu Lučice u smjeru Zagreba, bit će prekidan promet u dva navrata u trajanju do 15 minuta.

HAK upozorava vozače motornih vozila da na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka.

Željeznički promet bez zastoja, trajekti plove prema plovidbenom redu

Željeznički putnički prijevoz trenutačno teče uglavnom redovito. Zbog radova i zamjenskog prijevoza autobusima odstupanja od voznog reda moguća su na dionicama:

– između kolodvora Dugo Selo i Križevci na pruzi državna granica – Botovo – Dugo Selo

– između kolodvora Zaprešić i Zabok na pruzi Zaprešić – Čakovec

– između kolodvora Sunja i Sisak Caprag na pruzi Zagreb GK – Sisak – Novska

– između kolodvora Gomirje i Moravice na pruzi Zagreb GK – Rijeka.

Trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu. Od 14. siječnja na liniji 602 Split-Vis plovi trajekt “LASTOVO” kojem je najveća visina garaže 3,80 m te se pozivaju vozači kamiona da obrate pozornost na visinu kamiona. Zbog građevinskih radova do 1. lipnja 2020. godine zatvoren je za sav pomorski promet trajektni dio luke Silba (Žalić). Trajekt na liniji 401 Zadar (Gaženica) – Ist – Olib – Silba – Premuda – Mali Lošinj do završetka sanacije neće pristajati u luku Silba.

Na graničnim prijelazima bez gužvi

Pojačan je izlazak teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo, kolona je oko 2 km. Zbog radova na autocesti kod Goričana promet se preusmjerava preko čvora Goričan i dalje obilaznim pravcem na stari GP Goričan (obilazni pravac: čvor Goričan – ŽC2026 – DC3 – stari GP Goričan).

GP Dvor i Vitaljina otvoreni su samo za promet putnika i osobnih vozila. Na GP Gunja zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (zbog nestabilnosti mosta).

Zbog odluke o ograničenju prometa za teretna vozila u Sloveniji koja je na snazi od 1. lipnja 2019. godine, očekuju se duža čekanja za teretna vozila, osobito na graničnim prijelazima Bregana/Obrežje i Macelj/Gruškovje.

Zbog povremeno pojačanog priljeva vozila na pojedinim graničnim prijelazima vrijeme potrebno za prelazak granice se često mijenja, a zabilježena čekanja mogu biti i duža.