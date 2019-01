Kakvo poniženje! Plenković stao u Pupovčevu obranu! Penava ‘leti’ iz HDZ-a?

Premijera je novi Penavin istup očigledno iznervirao.

Da stranka ne može biti talac jednog čovjeka, grmio je svojedobno s političkih pozornica premijer Andrej Plenković, koji je u to doba nastojao preuzeti kormilo stranke kojom danas rukovodi.

Preko te rečenice srušio je Plenković uz asistenciju Vladimira Šeksa, s čela HDZ-a Tomislava Karamarka i zakormilario vladajućom strankom, ali i samom Vladom najavljujući vjerodostojnost i transparentnost, te jedinstvo koje je HDZ-u do njegova dolaska navodno nedostajalo. Jedinstvo u hrvatskoj politici može proći, samo onda kada si ujedinjen sa šefom stranke, dokazao je to briselski mladić Plenković na nekoliko vrlo živih i opipljivih primjera. Tako je odmah na početku mandata sasjekao svaku ambiciju Zlatka Hasanbegovića da ponovno postane ministrom kulture, kada se odrekao Hasanbegovića i ovaj se odrekao stranke, te formirao novu političku opciju koja bi trebala konkurirati Plenkovićevom centrističkom HDZ-u.

Nedugo nakon obračuna s Hasanbegovićem uslijedila je u javnom prostoru rasprava o Istanbulskoj konvenciji, oko čije su se ratifikacije pobunili takozvani HDZ-ovi konzervativci čiji su najglasniji predstavnici bili Miro Kovač i Davor Stier. Iako je tvrdio da oni koji ne podrže Konvenciju neće snositi nikakve sankcije, sam je sebi uskočio u usta onoga časa kada je ovaj HDZ-ov dvojac ostao bez tajničkih funkcija. Aferom SMS u potpunosti je marginaliziran Milijan Brkić, a o aferi sa skupinom Borg te Agrokorom u javnom se prostoru više i ne progovara premda ista premijera dovodi u vrlo nezgodnu poziciju. U nezgodnoj poziciji našao se i lički HDZ-ovac Darko Milinović čija se retorika nije dopala predsjedniku stranke pa je premijer demokratskih manira, brže bolje iz stranke izbacio HDZ-ova doajena i čovjeka koji im je osiguravao pobjede u ličkom kraju.

No, čini se da obračunima s neistomišljenicima tu nije kraj pa bi se sljedeći na meti premijera Plenkovića mogao naći vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, HDZ-ovac bez dlake na jeziku kojemu je prvi čovjek stranke ovih dana poslao jasnu, pa čak i pomalo prijeteću poruku. ”Penava nije nadležan za vođenje politike HDZ-a”, zagrmio je premijer najavljujući razgovor s revoltiranim gradonačelnikom kojemu je među ostalim dao do znanja da se njegova nadležnost svodi na Grad Vukovar. Naglasio je i kako politiku HDZ-a vodi vodstvo stranke, predsjednik, Predsjedništvo i drugi. Podsjetimo, Penava je uoči 21.obljetnica završetka procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja istaknuo da postoji kontinuitet velikosrpske politike u Hrvatskoj, naglasivši da je Vukovar epicentar kontinuirane velikosrpske puzajuće agresije.

Nije ova Plenkovićeva retorika ništa novo, jer i prije nekoliko mjeseci stajući u obranu Milorada Pupovca o čijoj mu volji ovisi stabilnost Vlade, hrvatski se premijer obrušio kako na Penavu, tako i na dio braniteljske populacije. U vrijeme kada je Penava najavljivao vukovarski prosvjed, kojim je nastojao skrenuti pažnju na neprocesuiranje ratnih zločina u njegovom gradu, tvrdeći da isti nije usmjeren protiv Vlade i premijera, ali da je njemu osobno upitna suradnja sa SDSS-om oglasile su se i braniteljske udruge koje su zatražile od Pupovca očitovanje o Oluji i Domovinskom ratu zbog odlaska u Bačku Palanku i izjava srpskog predsjednika Aleksandra Vučića 5.kolovoza na tamošnjoj komemoraciji za žrtve Oluje.

Iako je očitovanje o ovom slučaju Pupovac odgodio, očitovao se premijer.

“Što se tiče procesiranja ratnih zločina bilo gdje u Hrvatskoj, a pogotovo strašnih zločina koji su počinjeni na Ovčari i u Vukovaru, naravno da ja kao čovjek i kao predsjednik Vlade te HDZ-a imam jednaki interes, želju i namjeru da se oni procesuiraju i da se odgovorni za to kazne”, rekao je Plenković dodajući da ima razumijevanja za Penavu, ali ne i za tehnologiju kojom je odlučio skrenuti pozornost na ovu temu. “To se tako ne radi. Dakle, on kao član HDZ-a i kao gradonačelnik ima odgovornost prema svom biračkom tijelu i temi – i tu se slažemo, a drugu odgovornost prema političkoj procjeni i odabiru tajminga i načina kako da tu temu stavi u eter”, kazao je Plenković ističući kako ne treba davati povoda onima koji žele srušiti Vladu.

“Ići na emocije onih koji su najviše stradali, u situaciji kada je to zločin koji se dogodio prije 27 godina, u ovom trenutku, u ovako širokim okolnostima i davati povoda onima koji imaju vrlo jasan politički cilj, a to je da sruše parlamentarnu većinu, da destabiliziraju koaliciju i u konačnici da sruše Vladu, to je jedan drugi sport”, objasnio je Plenković koji se osvrnuo i na braniteljske udruge koje traže da se iz vladajućih redova izbace Pupovac i SDSS kao partneri.

“Nisam ispratio što su rekli. Ali, neće meni nitko kao predsjedniku HDZ-a birati partnere i određivati tko će biti parlamentarna većina. To je ono što je 100 posto i na tome stojim čvrsto da ne mogu biti čvršći. Bez obzira od koga, kada i na koji način dolazi do toga”, poručio je te tako jasno dao do znanja da kada mora birati između branitelja i Pupovca, bira Pupovca i egzistenciju na vlasti što uostalom nije iznimka nego pravilo. Jer bezbroj je puta do sada Plenković saginjao glavu pred Pupovčevim ucjenama. Kada je Pupovac zagrmio da je Martini Dalić odzvonilo, to se i dogodilo te je ova ispraćena s mjesta ministrice gospodarstva, sličan scenarij odvio se i s izglasavanjem Istanbulske konvencije.

Naime, Odbor kojim rukovodi Pupovac, koji tvori saborsku većinu jednoglasno je zaključio i predložio vladi da u što kraćem roku, najkasnije do ljetne stanke uputi u saborsku proceduru zakon o ratifikaciji sporne konvencije, što je Plenković usprkos prosvjedima i buntu iz vlastitih redova i realizirao.

Inače, kao političku pojavu posebno je zanimljivo promatrati moćnog srpskog saborskog zastupnika. On je tvrde nam to dobro upućeni poznavatelji zbivanja u Vladi najveća prijetnja premijera Plenkovića. Neformalni vođa saborskih ‘manjinaca’ premijeru se svako malo sa saborske govornice obrati u šiframa, a baš od njegovih riječi prvi čovjek hrvatske Vlade najviše strahuje, jer manjine su ključan faktor za opstanak Vlade zahvaljujući nakaradnom hrvatskom izbornom zakonodavstvu.

Pupovac hadezeovce ‘drži na lancu’ još od 2003.godine, kada je Ivo Sanader popustio briselskim pritiscima i demontirao pravaše, te se priklonio manjincima s kojima je realizirao koaliciju.

Pupovac je leđa HDZ-ovcima držao do kraja vladavine, usprkos svim aferama koje su u to doba izlazile u javnost. Leđa sada vrlo promišljeno i kalkulantski drži Plenkoviću, a premijer je ponajviše na njegov zahtjev bio primoran ukloniti HOS-ovu ploču iz Jasenovca.

Naravno da Pupovac nije naivac i da su ploče u njegovom djelovanju tek dio dramaturgije pa tako premijer svako malo financijski potpomogne srpsku zajednicu, a zbog odlučne suradnje sa Srbima HDZ-ovce hvale čak i međunarodni krugovi.