KAKVO IZNENAĐENJE! GORAN MILIĆ BRANI KOLINDU: Iznenadit će vas što poručuje

Autor: dnevno.hr

Najpoznatiji hrvatski novinar Goran Milić na svojem se Facebook profilu osvrnuo na kritike koje ne prestaju stizati na račun predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, njegovu objavu u cijelosti prenosimo:

“Ovo sto se radi Predsjednici Republike je ekstremni oblik primitivizma i mrznje.

Gle, nikome ne smeta krsenje svih normi civilizirane drzave. Prolaze epiteti kao “plavusa”, “glupa plavusa”, “zaba krastaca”, “glupaca”, “njeno lupetanje”, “Jakove izdrzi”, “ljubljenje sa znojavim muskarcima”, “po kisi u vlaznoj majici” i svi oni lascivni i primitivni opisi kojih se redovito gnusamo kada spominjemo ravnopravnost zena u drustvu.

Ne pisu to samo anonimni ali organizirani hejteri, nego i ljudi koji svojim drustvenim statusom i punim imenom i prezimenom cine pojavu jos ruznijom.

Blate, vrijedjaju prvu Instituciju drzave sto je protuzakonito. Ali nitko ne reagira, zakon se krsi u ime svetog prava slobode govora.

Izlaze se ruglu zena, majka, supruga, i opet nitko ne reagira. Rastuci bunt protiv obiteljskog nasilja, seksualnog zlostavljanja, ugrozavanja zena u svim oblicima, ne vrijedi za Kolindu Grabar Kitarovic.

Meni je to prosto, neukusno, ma o kome se radilo, makar to bila i osoba na javnoj funkciji u predizbornoj kampanji.

A palo mi je napamet kada sam jutros gledao mlade cure, medju kojima dvije plavuse, kako u TV studiju, u rano jutro, umirujuce i optimisticno, pjevaju i sviraju na svojim tamburama.”