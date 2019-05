KAKVO IZNENAĐENJE! Mueller uveo nešto što nema baš nitko

Prljavština u košarama trgovačkih lanaca diljem zemlje zabrinjava kupce, ali ne i one koji ih održavaju. “I bez kemijskih analiza, to jest naočigled, primjećuje se koliko su košare u nekim trgovinama prljave. Apsurdno je da trgovci dopuštaju takvo stanje, odnosno ne čiste na adekvatan način svoj inventar jer o tome, na koncu, ovisi i njihov ugled. Stoga kupcima sugeriramo da primjere takve nehigijene, barem one drastične, prijavljuju Sanitarnoj inspekciji”, poručila je Dunja Mak iz osječke udruge “Potrošački forum”.

Tom se temom bavio i Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” koji je, prema pisanju Slobodne Dalmacije, došao do zabrinjavajućih rezultata, jer je u košaricama za kupnju otkrio enterobakterije. “Obaveza subjekta u poslovanju s hranom je da trajno provodi sustav samokontrole po načelima HACCP sustava. Njime su propisane operativne upute pranja i čišćenja opreme (kolica i košara). Svakodnevne kontrole propisanih procedura čišćenja treba provoditi subjekt u poslovanju s hranom koji je odgovoran za čistoću objekta, kolica, košara i ostale opreme. Službenom kontrolom također se provodi nadzor nad čistoćom objekta i opreme i u skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem poduzimaju se zakonom propisane mjere”, objasnili su iz Sanitarne inspekcije.

Trgovački lanac Mueller s tim se problemom uhvatio ukoštac tako što je na dno košarica stavio posebnu zaštitu od prozirne plastike, koju nije teško skinuti i promijeniti.

“Kvaliteta i profesionalna usluga temelj su našeg poslovanja, a zadovoljan potrošač je ono što nas kao poduzeće pokreće, zato nam nikako nije u interesu imati nezadovoljne kupce”, poručili su iz Müllera.