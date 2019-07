KAKVI LAŽNI MORALISTI! Vrdoljakova stranka potpuno se ogolila: Je li im ovo baš trebalo?

Kako su samo savjesni ovi HNS-ovci, pomislio bi netko da kojim slučajem ovih dana baci pogled na naslovnice hrvatskih medija. Zamislite vi to, izvor iz vrha te stranke u medije je pustio glas da će njihova stranka napustiti vladajuću koaliciju ako Lovro Kuščevič ostane ministar. Smeta im što se Kuščević koristio političkim utjecajem radi osobne financijske koristi, bez imalo političke i moralne odgovornosti. Bezobrazno i licemjerno, reći će svatko tko dulje vrijeme prati članstvo ove male stranke za velike karijere, koja svojim istupom vrijeđa zdrav razum hrvatskog naroda.

Da, Kuščević možda treba otići, no jesu li baš HNS-ovci ti koji nekome mogu dijeliti moralne packe? Stranka koja u Saboru ima samo četiri zastupnika, stranka koja u Vladi ima dva ministra, i potpredsjednika Vlade, stranka koju podupire dva posto birača ima obraza moralizirati?! Ta nije li upravo HNS stranka koja je prevarila vlastite birače, napuštajući koaliciju sa SDP-om i pripajuajući se Plenkovićevu HDZ-u spašavajući Plenkovićevu Vladu? Nije li vojska HNS-ovaca uhljebljena po državnim tvrtkama, nisu li i oni često povezivani s korupcijom i nepotizmom? HNS je doista u političkoj areni uspio ono što nitko nije, uspjeli su biti u tri hrvatske vlade i održati se na sceni bez biračke baze i potpore.

A manevrima se uspio održati i Vrdoljak, koji, doduše, nikada nije osuđen, ali je protiv njega podignuta optužnica zbog prijetnji hrvatskom članu NE Krško. Vrdoljak je, podsjetimo, bio i ministar gospodarstva u Milanovićevoj vladi, a kratka politička povijest pamti ga kao ministra koji je uveo razdjelnike koji su doveli do viših, a ne najavljenih nižih računa. Njegov nasljednik Tomislav Panenić tvrdio je da je kao ministar manipulirao dodjelom bespovratnih sredstava. On je, naime, spoznao da se neprestano iste oćine i gradovi pojavljuju na popisu onih koji su dobivali sporna sredstva. Panenić je poput papagaja u javnom prostoru iznosio svoje sumnje, ali institucije nisu imale potrebe mrdnuti prstom. U Vrdoljakovoj su eri čelnici Here i HEP toplinarstva te njegova ministarstva putovali u Dansku, i to samo četiri dana nakon izglasavanja razdjelnika, a troškove puta, kakve li slučajnosti, platila je tvrtka Danfoss, koja proizvodi ventila za razdjelnike.

Što tek reći za Vrdoljakova prethodnika na čelu HNS-a Ratka Čačića koji se sukobljavao s Mirelom Holy jer je svojeg kolegu Josima Jambrača htio uljebiti u Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. A Andro Vlahušić koji je Dubrovnikom upravljao čak i kada je osuđen? Zvonko Spudić koji je u općini Burilović pronevjerio više od 150 tisuća kuna? A tek svi oni koji nisu uspjeli doći do javnosti? Da, Kuščević mora otići, ali mora otići i HNS.