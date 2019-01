KAKVA ZAMKA ZA KOLINDU! Podatak koji će je frapirati! Nema šanse da pogodite tko podržava Milanovića

Premda kandidaturu za predsjednika Republike Zoran Milanović još uvijek nije najavio, niti objavio, sve je izglednije da bi se taj scenarij mogao realizirati. Da priprema teren za to moglo se naslutiti i iz nedavnog susreta i večere s predstavnicima Hrvatskog generalskog zbora, a zlobnici pričaju kako se Milanović nedavno tim povodom sastao i s bivšom premijerkom Jadrankom Kosor.

Je li do susreta s nekadašnjom šeficom Vlade doista došlo, nije poznato, no poznato je kako je ona posljednji put na izborima neslavno prošla, dok su joj društvo pravili Radimir Čačić i bivši predsjednik države Ivo Josipović. Milanović bi u svakom slučaju i od iskusne bivše premijerke mogao prikupiti zanimljive savjete, a motiv za ulazak u političke vode mogle bi mu biti i ankete.

Naime, prema istraživanju koje je za RTL provela agencija Promocija plus, o preferencijama kandidata za predsjedničke izbore, bivši se premijer ima čemu nadati. Naime, prema tim rezultatima pobjednika predsjedničkih izbora hrvatski bi građani birali u drugom krugu, prema ovom ispitivanju najbolje stoji predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, premda niti ona nije istaknula kandidaturu za još jedan mandat.

Ona bi se po tome pitanju navodno trebala izjasniti na proljeće, nakon što prođu europski izbori, koje čeka i Milanović. U ovom času, predsjednicu bi biralo 38 posto izabranika, međutim to nije razlog za optimizam, jer nakon smjena u Uredu predsjednice te odricanju od desnice, predsjednici je potpora pala za tri posto. Za vratom joj pak puše nekadašnji šef SDP-a, potpora mu je naime porasla, premda Grabar-Kitarović stoji višestruko bolje.

Međutim, Milanović se, otkako je izašao iz politike, u medijima vrlo rijetko pojavljuje za razliku od predsjednice koja s naslovnica ne silazi, te čije poteze mnogi tumače kao kampanju. Potpora raste i nekadašnjoj šefici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Daliji Orešković i to za vrlo značajnih 12 posto, što ne treba odbaciti, kao što ne treba posve ignorirati niti glasine da iza njezina političkog angažmana sudjeluje upravo Milanović.

Vrijedi u kontekstu ove priče spomenuti i mladog živozidaša Ivana Siničića koji je također zabilježio pad pa mu podrška sada iznosi 7,9 posto. Šef Mosta Božo Petrov koji se spominje kao jedan od mogućih kandidata uživa potporu od 6,2 posto, a šanse Milana Bandića da na predsjedničkim izborima zavlada državom također su veoma skromne te iznose 4,5 posto, malo iznad četiri posto je i njegova nekadašnja skupštinska kolegica i podupirateljica Bruna Esih.

Podatak koji bi predsjednici trebao zadati najviše glavobolja onaj je koji se referira na HDZ-ove birače. Naime, prema spomenutom istraživanju predsjedničino ime na glasačnom listiću zaokružilo bi 82 posto birača. Među HDZ-ovim biračima malo je onih koji bi prema ovoj anketi birali Esih, ali je zgodno reći kako bi dio glasača vladajuće stranke birao Zorana Milanovića.

Sve u svemu, pred nama je očito zanimljiva bitka, jer Milanović koji nije u politici evidentno ima pristojan rejting, no pitanje je kako će se on, i u kojem trenutku kandidirati, a kada i ako dođe do toga, tada bi i kampanja trebala imati utjecaj na njegov položaj. Mjeseci koji su pred nama otkrit će nešto realnije stanje stvari te odgovoriti na pitanje pada li doista predsjednici popularnost jer se odrekla desnice, ili će joj baš taj potez i približavanje Plenkoviću donijeti dodatne poene.