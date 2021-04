KAKVA VREMENA, TAKVA METODA: Društvo u kojem je ručnik na glavi skandalozan, a varanje poželjno

Autor: Tea Šojat

“Novo normalno” donijelo je cijeli niz promjena koje smo u početku teško prihvaćali – od nošenja maski do držanja distance kako bi spriječili širenje koronavirusa, čega se mnogi i danas ne pridržavaju. U tom “novom normalnom” po prvi put započela je i online nastava koja je već pri povratku u školske klupe pokazala kako su oni najniži razredi zapravo imali najviše problema sa svladavanjem gradiva u odnosu na nastavi u školi, dok su s druge strane, oni stariji, iskoristili trenutke online nastave, a kako bi si, s obzirom na slabiju mogućnost kontrole, prikupili što bolje ocjene.

Da, učenici su postali kreativniji nego ikad u varanju. U to dakako ne ulaze svi učenici – jako dobro je poznato da su mnogi odrađivali i online nastavu bez varanja, prepisivanja, već savjesno, kako su to i prije činili. Osjetili su i oni dakako neke druge nedostatke online nastave, no o određenim tegobama profesora i učitelja, malo se toga moglo čuti.

I oni su, gotovo kao i učenici, pa i roditelji, ušli nespremni – nitko baš i nije bio spreman na pandemiju koronavirusa.

No, kako bi svoj posao obavila onako kako treba, te učenicima dala ocjene koje i zaslužuju, a uzimajući u vidu da je riječ o online ispitivanju, nastavnica se dosjetila kako bi u “novom normalnom” mogla spriječiti varanje na usmenom ispitu, te je od učenika zatražila da glavu i oči prekriju ručnikom. Oni koji su odbili takav zahtjev, nisu bili ispitani.

No, ta metoda nije se navodno svidjela učenicima, kao niti jednoj majci koja je takvo ispitivanje, uz priložene dokaze, prijavila, te poslala medijima, objavljujući pritom lice nastavnice, te njeno puno ime i prezime. Javnost je oko njenon čina podijeljena – neki su se prisjetili metoda kojima su i oni varali, dok su mnogi svjesni kako je danas, uz razvoj tehnologija, varanje postalo još lakše, a učenici “kreativniji” u varanju.

Nakon što je u medijima objavljeno puno ime i prezime, kao i fotografija nastavnice, putem Facebook stranice 45 minuta, objavljeno je opširno priopćenje u čijem potpisu stoji grupa nastavnika, u kojemu je dana podrška nastavnici, a zahtijevaju se i sankcije protiv onih koji su javno objavili podatke nastavnice. Njihovo priopćenje prenosimo u nastavku:

“U hrvatskom se medijskom prostoru 27. travnja 2021. proširila vijest o nastavnici koja tijekom ispitivanja u Zoomu traži da učenici, dok ih ispituje, prekriju glavu ručnikom.

U nekim normalnim vremenima, ova bi vijest bila skandalozna i za svaku osudu.









Nezadovoljna je majka, fotografiju nastavnice na kojoj je navedeno njezino puno ime i prezime, proslijedila Večernjem listu, prosvjetnoj inspekciji i razredniku.

I to je pravo svakog roditelja.

Pravo je svakog roditelja izraziti svoje nezadovoljstvo.

Reakcija majke bila je nevjerojatno brza s obzirom da se sporni sat dogodio prethodnog dana, dakle nije kontaktirana škola niti stručna služba, što bi trebao biti logičan redoslijed rješavanja problema.









Na ovaj je način majka prekršila GDPR, kao i Zakon o medijima jer nije zatražena privola nastavnice za objavu njene fotografije s imenom i prezimenom.

U ovom slučaju smatramo kako objava fotografije nastavnice i njenog punog imena i prezimena ne može služiti zadovoljenju nekog višeg interesa javnosti. Štoviše, iz toga proizlazi da je cilj ove objave u medijima bio napad na osobu nastavnice i to bez mogućnosti očitovanja druge strane, bez da se tražilo mišljenje škole u kojoj radi ili drugih nadležnih institucija i u konačnici spriječi bilo kakav oblik javnog linča navedene nastavnice ili medijski senzacionalizam.

S druge strane, pravo je svakog nastavnika na sigurnost u online okruženju.

I dok mi nastavnici moramo tražiti suglasnost za bilo koju aktivnost učenika izvan razreda, privolu, dopuštenje i bezbroj sličnih papira, vodeći pritom računa o GDPR-u i zaštiti prava djeteta, istovremeno smo, kada je riječ o snimkama, fotografiranju i izlaganju nas samih, potpuno nezaštićeni do te mjere da je fotografija nastavnice s punim imenom i prezimenom objavljena na naslovnicama hrvatskih novina.

Nenormalne metode u novom normalnom

U vremenu u kojem se pedofili, pijani vozači, kriminalci i ubojice djece provlače kroz medije s inicijalima ili potpuno zaštićeni zbog osobne sigurnosti, nastavnike, svatko, tko se osjeti pozvan, neometano izlaže javnom sramoćenju i omalovažavanju i to bez ikakvih sankcija i odgovornosti.

Ovakav oblik nastave koji smo s prekidima prisiljeni izvoditi posljednju godinu dana, na površinu je iznio probleme koje već godinama guramo pod tepih. Problem prepisivanja i varanja na ispitima, nešto je što je tijekom ovakve nastave eskaliralo.

U želji da učenike što objektivnije vrednujemo, jer svatko tko radi u online nastavi, vrlo dobro zna ili još bolje, ne zna, za sve trikove kojima se učenici služe kako bi najkraćim putem došli do dobre ocjene, nastavnica je učinila nešto nenormalno.

U nenormalnim vremenima pribjegla je nenormalnim metodama.

Tražila je učenike da stave ručnik na glavu i odjednom je taj ručnik prerastao u Aferu ručnik, aferu koja je gurnula u drugi plan sve one vrtićke dilere, ubojice djece, bjegunce u BiH, lokalne izbore, korumpirane političare, divljake za volanom koji satru cijelu ulicu jednim udarcem.

Nastavnica koji želi što objektivnije ocijeniti učenika – postala je vodeći hrvatski kriminalac s imenom i prezimenom na naslovnici.

Odjednom je gomila, koja samo čeka s grudom blata tražeći svakodnevno nove žrtve, pronašla cilj i sav se bijes sručio na čitavu struku.

Epidemija prepisivanja, varanja, laganja i zlostavljanja nastavnika

Ovim putem tražimo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali i sve učiteljske sindikate – zaštitu dostojanstva nastavnika i neometan rad tijekom online nastave.

Tražimo sankcioniranje zbog neovlaštenog snimanja i sramoćenja kolegice.

Tražimo učinkovitu i hitnu promjenu Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera jer su dosadašnje pedagoške mjere i njihova neučinkovitost, pridonijele širenju jedne druge epidemije, epidemije prepisivanja, varanja, laganja i zlostavljanja nastavnika.

Društvo smo u kojem je poželjno varati i zaobilaziti pravila

Društvo koje svojom reakcijom potiče na stvaranje nezdrave klime u kojoj je poželjno varati i zaobilaziti pravila, društvo koje potiče huškačke objave i govor mržnje, nije kvalitetno društvo i nema baš nikakve šanse to postati.

Ovim putem pružamo jasnu i nedvosmislenu podršku kolegici i najoštrije osuđujemo medijski linč, sramoćenje i kršenje GDPR-a, fotografiranje bez suglasnosti nastavnice i objavljivanje njezine fotografije s imenom i prezimenom“, stoji u propćenju.