KAKVA SLUČAJNOST! Dva dana nakon Šeksovih packi Ressler ipak podržao Plenkovića

HDZ-ov europarlamentarac Karlo Ressler u intervjuu za Novi list demantirao je sam sebe, pa suprotno ranijim tvrdnjama da na unutarstranačkim izborima nitko neće imati njegovu potporu konstatirao da ipak ne okreće leđa šefu svoje stranke, i svojem političkom ocu Andreju Plenkoviću.

”U fazi smo kada nitko od kandidata neće imati a priori bjanko podršku od nikoga, razgovarat ćemo o svemu. Cijenim Andreja Plenkovića, sve što je napravio i za HDZ i za Hrvatsku”, tvrdio je podsjetimo prije desetak dana mladi Ressler, no sada tvrdi da je Plenković za njega ipak najbolji izbor te da je bio žrtvom neutemeljenih interpretacija. Na pitanje hoće li se i sam kandidirati te koga će podržati za predsjednika HDZ-a, Ressler kaže da u demokratskom procesu unutar HDZ-a trebaju sudjelovati svi.

”Odgovornost svakog člana je izreći svoje mišljenje o tome kako osnažiti HDZ da budemo spremni za parlamentarne izbore. Preduvjet za to je da razgovaramo otvoreno i iskreno jedni s drugima. Trebamo biti realni i prepoznati sva postignuća koja su ostvarena, ali isto tako prepoznati da je HDZ trenutno pred izazovima na koje treba znati dobro odgovoriti. Ovo je prilika da se konsolidiramo, da ojačamo stranku, da izvučemo pouke iz prethodnih izbora i biramo kandidate koji su se dokazali svojim radom, sposobnošću i osobnim integritetom te mogu donijeti pobjedu HDZ-a na izborima. Uvjeren sam da iz ovih unutarstranačkih izbora možemo izaći jači”, rekao je Ressler, a zatim objasnio i svoju prethodnu izjavu.

”Meni se to čini kao dosta normalan stav. Bilo je i neutemeljenih interpretacija koje su išle puno dalje od onoga što sam rekao. Ali prošlo je vrijeme polaganja nekakvih političkih zakletvi vjernosti. Godine 2020. se ne može očekivati razmišljanje u kategorijama političkih prisega, a posebice unaprijed, prije nego su i raspisani izbori. Moramo inzistirati na znanju i poštenju, nastaviti s modernizacijom HDZ-a i prilagodbom izazovima današnjice. Moramo objektivno sagledati rezultate, sve ono što je napravljeno, ali i kako osnažiti HDZ. I zbog svega toga smatram da je na unutarstranačkim izborima Andrej Plenković najbolji odabir za HDZ, ali isto tako smatram da je iznimno važno da se u vodstvu HDZ-a okupe svi dijelovi stranke”, izjavio je mladi HDZ-ovac, koji se osvrnuo i na alternativni blok kojega predstavljaju Miro Kovač, Davor Ivo Stier i Ivan Penava. Po njemu, dobro je da će biti više kandidata, a na pitanje novinara o odnosu sa Stierom Ressler konstatira da ga poštuje. ”Slažemo se oko puno toga i vjerujem da ćemo i ubuduće kvalitetno surađivati”, kazao je Ressler. Slučajno, ili ne njegov demantij samoga sebe stiže nedugo nakon što je Vladimir Šeks rastumačio javnosti što je točno njegov posinak mislio u prvotnoj izjavi.

”Rekao sam mu da je izjava kojom ne daje nikome bjanko mjenicu, pa ni Andreju Plenkoviću, nesretna i nespretna izjava i da će se ona dignuti na vrlo visoku potenciju, što se i dogodilo On je mlad čovjek. U HDZ-u vlada demokracija i on je u skladu s tom demokratskom praksom izrazio svoje mišljenje”, rekao je Šeks prije nekoliko dana, dodajući da Ressler iskreno poštuje i prepoznaje Plenkovića kao zaslužnog u politici i u HDZ-u jer je pod njegovim vodstvom Vlada ostvarila izvrsne rezultate. Uz to, Šeks je naglasio i da će Ressler narednih dana objasniti kontekst te priče naglasivši da Ressler baš poput njega samoga podržava Plenkovića za drugi mandat na čelu HDZ-a.