KAKVA PRIČA! Studenti izradili vrijednu turbinu, jedna solinska tvrtka u ranim jutarnjim satima iznijela je s fakulteta, nositelju projekta dali otkaz jer se protivio

Završni rad na preddiplomskom studiju strojarstva splitskog Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodarstva (FESB), Hrvoja Dedić Jandreka nakon nekoliko godina koštao je radnog mjesta asistenta redovitog profesora, ali i samog projekta na kojem je kao student radio svih ovih godina.

Kako javlja Slobodna Dalmacija, Dedić Jandrek u izradu takozvane Arhimedove turbine s dvojicom kolega kreće 2013. godine i za istu lobiraju sredstva. Prikupili su donacije od gotovo 30 tisuća eura, a sam projekt s potrošenim radnim satima, gorivom i troškovima popeo se na oko 40 tisuća eura.

Sredstva je donirala i tvrtka “Salona Var” s direktorom Mladenom Stupalom, koja je odradila čelični dio, konstrukciju turbine koja je po završetku trebala biti montirana na rijeci Jadro gdje bi se otvorio park gdje bi djeca učila o obnovljivim izvorima energije, a nove generacije mehaničara iz godine u godinu unosili bi poboljšice. To je bar bio plan ovih studenata. Do toga pak nikada nije došlo.

U svakom slučaju, studenti su projekt planirali prijaviti EU fondovima. “Kada smo došli do određene faze gotovih radova, projekt smo ispred FESB-a i Grada Solina, s kojim smo sve dogovorili, željeli prijaviti EU fondovima. Bio je kraj 2018. i početak 2019. godine kada mi se javio gospodin Stupalo i kazao da je sve što je napravljeno njegovo i da on mora biti izvođač. Uzvratio sam mu da se prvo mora prijaviti na natječaj kada bude raspisan i, ako mu ponuda bude najpovoljnija, naravno da će on to raditi. Mi smo nastavili s radom i napravili još neka ispitivanja, ali je Stupalo nakon našeg telefonskog razgovora došao i na Fakultet. Nosio je članak iz “Slobodne” i na osnovi njega se pozivao da je projekt njegov. Tom prilikom primio ga je i tadašnji dekan Sven Gotovac, pred kojim je Stupalo prijetio da će sve dati u javnost, da će tužiti sudu”, govori Dedić Jandrek.

Dekan dakako popušta te od Dedić Jandreka traži da skinu čelik, on isto odbija. “Istina je da je tvrtka “Salona Var” odradila zavarivanje konstrukcije, ali sve prema mojim zamislima i nacrtima, koje sam im ja dao u ruke. Dekanu sam predlagao da “skašimo” čelik, damo ga “zgužvanog”, ali me nisu poslušali. Nakon toga profesor Lovre Krstulović Opara, predstojnik Zavoda za mehaniku, par puta mi je slao mailove i poručivao da moram predati cijelu Arhimedovu turbinu. Ja sam se na to oglušivao, jer osim što sam sve konstruirao, bio je i čitav niz firmi koje su puno više dale od “Salona Vara”. Ohrabrio me svojim stavom i tadašnji prodekan za znanost Boris Ljubenko, koji je poručivao da nitko ne smije dirati turbinu dok se sve ne skine s nje”, tvrdi sada već bivši asistent FESB-a.









To pak ne zaustavlja direktora Stupala da u rano proljeće, a potom i u svibnju, pokuša iz zgrade odnijeti samu turbinu.

“Sve je odrađeno na blagdan sv. Duje i neradni dan, u 7 i nešto ujutro, što vam govori da tu nisu čista posla. Ja imam snimke na kojima se vidi kako u rano jutro profesor Krstulović Opara, zajedno sa sinom i kćeri Mladena Stupala guraju turbinu hodnicima i odnose je s fakulteta. Da ih nisam vidio, ni ja ne bih povjerovao u takvo nešto”, ističe Dedić Jandrek koji je razlog za takve postupanje pokušao saznati od fakulteta. Sastao se, govori, s dekanom kojem je priložio inventarski broj turbine, jer dekan je tvrdio kako isti ne postoji te da turbina nije zavedena u knjige fakulteta.

U konačnici, dekan ga odbija više vidjeti, osim uz prisutnost njegova mentora koji mu naposljetku prijeti otkazom. S mjesta asistenta, Dedić Jandrek naposljetku i odlazi otkazom, tri godine prije isteka ugovora, a kao formalni razlog navedena je činjenica da je dvije godine za redom imao negativnu ocjenu svog mentora. U istinitost te tvrdnje, Dedić Jandrek sumnja, no od tužbi je odustao. Posao u struci ubrzo je našao u inozemstvu.









Na upite o turbini, direktor Stupalo, “Slobodnu” upućuje na sam fakultet, a otkriva i gdje je ona sada.

“Ona je kod nas, stoji pokrivena, nitko je nije dirao, skidao s nje nešto. Takav je dogovor bio s njima. Vi s njima vidite. Mi smo samo tražili svoj dio, što on nije htio, stvar je FESB-a. U njihove odnose neću ulaziti, nije moj posao. Mi smo ozbiljna firma, neka život ide dalje”, rekao je.

Što se tiče samog fakulteta, na čelu dekanata nalazi se Srđan Podrug koji se na tu poziciju vratio u listopadu prošle godine. O slučaju se informirao u dostupnim dokumentima fakulteta. Navodi tako kako ne postoji inventarski broj turbine te kako je Dedić Jandrek turbinu planirao koristiti u slučaju za koju, po riječima tvrtke, ona nije predviđena pa su tražili dijelove natrag. Dodaje naposljetku kako je turbina i dalje službeno u vlasništvu fakulteta.

“To je naše, samo trenutno nije na fakultetu, kao što je i neka druga oprema drugdje, ali je naše vlasništvo. Ja ću naravno vidjeti s tvrtkom. Oprema svakako nije izbrisana i dana”, govori Podrug koji otkaz asistenta pravda dakako negativnom ocjenom mentora.









“Takav je zakon”, zaključuje.