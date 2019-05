Kakva pljuska poznatom trgovačkom lancu: Zar je moguće da ovako podvaljuju kupcima?

Autor: dnevno.hr

Izgleda kako poslovna politika ovog trgovačkog lanca nije najbolja.

Poznati trgovački lanac Metro, našao se na udaru kritika iznesenih od strane agencije Grizli komunikacije, koja je svoje stajališta iznijela na njihovom službenom Facebook profilu, a zanimljivu objavu u cijelosti prenosimo.

“Poštovani, ne znamo kako da izrazimo razočarenje što nas kao dugogodišnje kupce Metroa, koji su u vašim trgovinama tijekom posljednjih 7 godina potrošili na desetke tisuće kuna kupujući sve što nam je potrebno za poslovanje, tretirate onako kako mi ne bismo tretirali ni najgore neprijatelje. Više nećemo biti vaš klijent zbog nevjerojatno bahatog i bezobraznog odnosa prema kupcima. Prije dva mjeseca kupili smo televizor i nakon otvaranja shvatili da je televizor oštećen i u potpunosti neupotrebljiv. Očekujući da će stvar biti vrlo jednostavna i da će nam Metro zamijeniti neispravan uređaj kontaktirali smo vas i tu je počelo prebacivanje s jednog djelatnika na drugoga, s direktorice prodaje na pravu službu, s pravne službe na ovlašteni servis, s ovlaštenog servisa opet na Metro. Ovlašteni servis, Singuli d.o.o., koji je naveden na jamstvenom listu, iz nepoznatog razloga ne želi preuzeti uređaj na utvrđivanje radi li se o tvorničkoj grešci ili nekom drugom kvaru/oštećenju. Najbolji savjet koji smo dobili od dotičnih je “Ukoliko se radi o oštećenju ekrana, ne isplati vam se popravljati ga. Bacite ga u smeće i kupite novi.“ Danas, nakon dva mjeseca igranja ping ponga s nama, još uvijek se nitko nije udostojio niti pogledati televizor. Metro se poziva na to da nisu dužni poštovati Zakon o potrošačima i da prema tome ne moraju zamijeniti neispravan uređaj koji su nam prodali. Što u prijevodu očito znači „Možemo vam prodati bilo što, pa i neispravnu robu, a vi se ne možete žaliti što smo vas prevarili i financijski“. Tužno je da se tako ponašate, a sada će to doznati i svi koji ovo čitaju, a čitat će mnogi, vjerujte. Isto tako, možete biti sigurni da ćemo se potruditi da to sazna što više ljudi, kao što ćemo se potruditi da pravnim putem vratimo naš teško zarađeni novac.”