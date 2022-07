KAKVA PLJUSKA PLENKOVIĆU: ‘Ponaša se kao Vesna Pusić 2000. Klima glavom i spušta hlače!’ Milanović rekao nešto što se nitko nije usudio: ‘Sramota da Banožić nije išao’

U Madridu u Španjolskoj održan je dvodnevni summit NATO saveza.

Sudjelovao je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. S Milanovićem u Madridu nije bio nitko od predstavnika iz Vlade, a Ministarstvo vanjskih poslova pripremilo je predsjedniku službene stavove Vlade.

Puno otvorenih pitanja

Predsjednik se bilateralno sastao s predsjednikom Republike Finske Saulijem Niinistom i predsjednicom Vlade Kraljevine Švedske Magdalenom Andersson koji su također bili u Madridu.

“Finska i Švedska trebaju dobiti pozivnicu, vidjet ćemo što će biti s tim u drugom roku, pretpostavka je da će sve biti u redu, ali nikad se ne zna, ali to znate i bez mene”, rekao je Milanović na početku svoga obraćanja i dao naslutiti da će njegov stav ipak biti nešto drugačiji nego je najavljivao proteklih tjedana.

Sam govor koji je održao na summitu bio je puno dublji i jasniji te je Milanović podsjetio kako su se branile BiH i Hrvatska te da su obranjene snagom volje i hrabrosti hrvatske vojske i dobrovoljaca, a ne samog NATO saveza.

“Daleke 1995. godine, u jeku najveće krize, a kada je čak i izravno uključenim međunarodnim akterima ponestalo ideja, upravo je hrvatskom operacijom Oluja promijenjen regionalni odnos snaga, čime je osiguran integritet Bosne i Hercegovine i pripremljen teren za postizanje konačnog dogovora. Mladićeve i Karadžićeve snage nisu zaustavljene NATO-ovim zračnim napadima, već – temeljem Splitskog sporazuma – hrvatskim čizmama na terenu. Jednako tako, zahvaljujući Hrvatskoj vojsci, bihaćka enklava nije doživjela istu sudbinu kao Srebrenica.

Hrvatski vojnik izborio mir

Zbog zemljopisnog položaja Hrvatske, na nas značajno utječu zbivanja u susjednoj Bosni i Hercegovini. Dijelimo tisuću kilometara dugu granicu. Jedan od tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine su Hrvati, od kojih većina također ima i državljanstvo EU. Mnogi su otišli tijekom rata a nažalost sada odlaze prvenstveno zbog nedostatka vjere u budućnost BiH.

Znam da je ovo povijesni Sastanak na vrhu NATO-a, i da su ulozi visoki. Međutim, dok želimo pomoći Ukrajini da ostvari svoje pravo na samoobranu, dok jačamo našu obranu i odvraćanje, usvajamo novi Strategijski koncept, izražavamo dobrodošlicu dvjema novim članicama i donosimo niz drugih mjera osmišljenih za jačanje našeg Saveza, moja je dužnost privući vašu pozornost na naš nedovršen posao na zapadnom Balkanu.









Jačanjem naših obrambenih sposobnosti i ispunjenjem našeg dogovorenog obećanja da ćemo izdvajati najmanje 2% BDP-a na obranu, Hrvatska čvrsto dokazuje kako ispunjava svoje obveze prema Savezu. Isto tako smo naporno radili na promicanju euroatlantske perspektive naše regije.

Pljuštale reakcije

Sve što tražimo od vas jest da nas vi, naši saveznici, saslušate, kao sto mi pažljivo slušamo vas.

Događaji u Bosni i Hercegovini imaju izravan utjecaj na naš nacionalni interes i sigurnost. Daljnja destabilizacija Bosne i Hercegovine imat će ozbiljne implikacije za širu regiju i NATO. Nadamo se da neće biti prekasno preokrenuti situaciju”, rekao je između ostalog Milanović, dok je na početku samog govora pozdravio primanje Švedske i Finske u najjači obrambeni vojni savez.









Nakon tog istupa pljuštale su reakcije i brojni političari i analitičari su Milanoviću zamjerili što nije napravio, navodno, ono što je najavljivao i usprotivio se inicijativi oko Švedske i Finske.

Žestoka je bila i Marija Selak Raspudić iz Mosta koji je inače posljednjih godinu i pol tihi savezni Milanoviću i njegovim politikama.

“Gdje si sada, frajeru”, upitala ga je Selak Raspudić i optužila ga da je izdao Hrvate u BiH za koje se navodno zalagao.

A što se zapravo događalo iza ove cijele Milanovićeve akcije te ima li posljedica upitali smo najprije izvor blizak samom predsjedniku, a zatim političkog analitičara i komentatora Karla Juraka.

Nije imao izbora?

“Milanović nije ni mogao ništa napraviti jer nije taj koji glasa. Sramota je da Banožić i Grlić Radman nisu išli, a ono što je Milanović rekao na tom sastanku, pogotovo to što se tiče BiH i da mi graničimo 1000 km sa nestabilnim susjedom i da tamo živi 500 tisuća ljudi koji su građani NATO-a i EU i da je to granica tih dvaju saveza u biti je nešto što NATO i treba čuti jer do sad nisu i nisu imali od koga”, rekao je naš izvor.

Naš izvor je napomenuo da je važan predsjednikov govor odjeknuo.

“Izgleda kako je Milanovića čula jedino Velika Britanija koja se namjerava ponovno maksimalno aktivirati politički i vojno. Uostalom Plenković se ne brine o Hrvatima u BiH kao građanima Hrvatske već BiH i to HDZ cijelo vrijeme radi za tri mandata u Saboru. Ali, poanta je da su oni građani RH sa svim pravima i obvezama. Šta bi Ameri radili za 100, 1000 ili 10000 stanovnika, a kamoli 500 tisuća. A sad svaljivati na Milanovića krivnju je ponovno kukavički za sitnu HDZ-ovu korist, a ne za korist naroda u BiH jer se Plenković nikad ne bi usudio ono izreći na sastanku NATO-a ili bilo koje druge integracije jer se ponaša kao Vesna Pusić 2000. godine. Klima glavom i spušta hlače”, zaključio je naš izvor.

Politički analitičar i komentator Karlo Jurak smatra da je Milanovićev manevar bio pogrešan, ali suviše nebitan da bi ostavio značajne posljedice.

“Milanović je otpočetka po ovom pitanju igrao dosta nespretno – prijetnja uvjetovanjem članstva u NATO-u Finskoj i Švedskoj izbornim zakonom u BiH djelovao je prilično neobično i definitivno prvenstveno za unutarpolitičku svrhu. Mislim da je svatko mogao znati da neće biti ni pola efekta od svega toga”, smatra Jurak.

Analitičar ističe da su kritike prema Milanoviću ipak bile nepotrebne.

“No, treba reći a se u Madridu ovih dana nije o tome odlučivalo i da Milanović nije mogao nešto ispasti ili ne, pa su u kontekstu toga kritike na njegov račun bespredmetne, tako i ona Marije Selak Raspudić. Na kraju neće biti ništa od svega na razini međunarodne politike, ali je već ojačao (Milanović) ono što već dulje čini – svoju političku poziciju u odnosu prema Hrvatima u BiH, što HDZ-u opako izmiče”, zaključio je Karlo Jurak.