KAKVA PLJUSKA PLENKOVIĆU! ODREKLI GA SE: Profesori gimnazije koju je pohađao obratili mu se opakom porukom

Autor: S.V.

Hrvatski premijer Andrej Plenković pokazao se iznimno tvrdim orahom po pitanju dogovora s prosvjetarima koji, poniženi i potplaćeni, već tjednima štrajkom pokušavaju doći do svojih prava.

Empatiju kod premijera do sada nije pobudilo ama baš ništa, pa je pravo pitanje hoće li se barem malo zacrvenjeti kada do njega dođe transparent ispisan u XVI. gimnaziji – onoj koju je on pohađao:

“Andrej, nismo te tako učili! ‘tvoja’ 16. gimnazija”, ispisano je na velikom platnu koje će se sigurno zavijoriti na sutrašnjem prosvjedu. Riječ “tvoja” pod navodnicima, Plenkoviću jasno poručuje da su profesori ove gimnazije njegovim postupcima iznimno razočarani, te da ga se na neki način – odriču.