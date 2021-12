KAKVA PLJUSKA PLENKOVIĆU! I Srbi kupuju francuske avione? U Milanovićevom timu pobjesnili: Sve se mora otkriti

Autor: Iva Međugorac

U susjednoj Srbiji posljednjih se dana ozbiljno raspravlja o nabavi vojne opreme, a ondašnji ministar obrane Nebojša Stefanović za RTS je izjavio da su protuoklopne rakete kornet ruske proizvodnje koje su nedavno stigle u Srbiju impresivno sredstvo te da Srbija sada raspolaže s ubojitim oružjem. Prema njegovim riječima novo naoružanje biti će nabavljeno u idućem periodu, a još se uvijek razmatra hoće li se odlučiti za nabavu sovjetskih ili francuskih aviona.

“Ono što je Ratno zrakoplovstvo reklo predsjedniku, oni su se opredijelili u ovom trenutku više da se uzmu ‘rafalei’ francuske prizvodnje, ali kada budemo uradili sve analize, vidjet ćemo za što će se vojska opredijeliti”, kazao je Stefanović, dajući naslutiti da se i vlasti u Srbiji predvođene ondašnjim predsjednikom Vučićem promišljaju oko kupnje francuskih borbenih aviona Rafala, što bi u svakom slučaju bila velika pljuska Zagrebu i našem predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću koji je ovdje nedavno ugostio francuskog predsjednika Macrona s kojim je potpisao ugovor o strateškom partnerstvu. Je li moguće da je u pregovorima sa Srbima Macron to partnerstvo izigrao, tek treba utvrditi, no u svakom slučaju ukoliko se ove teze iz Srbije obistine, to bi moglo dovesti u pitanje Plenkovićeve vojno-strateške procjene i potvrditi teze koje predsjednik Milanović potencira dovodeći u pitanje sposobnost ministr obrane Marija Banožića.

Milanović udara žestoko

Od starta je Milanović bio zagovornik kupnje američkih aviona, no Plenković se sa svojim timom opredjelio na nabavu francuskih Rafala, dok se ispod glasa govorilo kako si time osiguravamo ulazak u Schengen. Kritizirali su nabavu Rafala brojni vojni stručnjaci pa i poznati trgovci oružjem, a Milanović prema tvrdnjama upućenih na kritikama ne misli stati. Premda je Plenković nedavno izjavio da ne planira objaviti detalje ugovora o kupnji francuskih borbenih aviona koje će Vlada platiti 1,2 milijarde eura, Milanović će inzistirati na tome da se ugovori objelodane.

Njegove suradnike posebno je šokiralo to što predsjednik detalje iz potpisanog ugovora niti nije dobio na uvid. U Uredu predsjednika naglašavaju da je Milanović vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Rh te da će definitivno zahtjevati da mu se predoči ugovor, a u protivnom će inzistirati na tome da se u ovu priču uključi Državno odvjetništvo, jer je odluka o tome da se kupnja aviona proglasi tajnom za predsjednika nedopustiva, a još mu je manje dopustivo to da on nije upoznat s pojedinostima ove kupnje. Premda Milanović ima razumijevanja za to da dijelovi ugovora ostanu tajni pošto se ipak radi o vojnoj industriji veći dio tog dokumenta pita li se predsjednikove suradnike trebao bi biti transparentno dostupan posebice zbog toga što je cijena zrakoplova u međuvremenu porasla za 200 milijuna eura pa je potrebno znati što se točno plaća javnim novcem. Sada kada su i Srbi počeli pokazivati interes za Rafale u Milanovićevom timu nisu iznenađeni, ali su zato iznervirani te poručuju da Plenkoviću i njegovima to neće tek tako proći.