KAKVA OBMANA! Vrdoljak je upravo napravio nešto nečuveno

Kada bi se kojim slučajem u Hrvatskoj održao izbor za najlicemjernijeg političara, mora da bi među predstavnicima ove profesije bilo izrazito teško pronaći pobjednika, no svakako bi u najuži krug ušao šef HNS-a Ivan Vrdoljak, koji gotovo na dnevnoj bazi sam sebi skače u usta, izigravajući moralista, koji po moralnim načelima za koja se zalaže ni sam ne postupa. Da je tome tako potvrđuje i primjer kojemu je hrvatska javnost imala prilike svjedočiti proteklog vikenda kada se odvila sjednica središnjeg odbora njegove stranke, na kojoj se Vrdoljak među ostalim požalio na učestale prelaske zastupnika iz stranaka, kako bi na kraju većina završila u klubu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

Vrdoljak je naveo da nema ništa protiv kada netko mijenja klub, međutim, problem vidi u tome da se ta priča svede na osobne motive. ”To je onda politička korupcija i to najstrože osuđujem i očekujemo od nadležnih tijela da to istraže i najstrože sankcioniraju”, ispalio je šef HNS-a, stranke koja tvori vladajuću koaliciju. A do te koalicije došlo je po sličnom obrascu, poput ovoga Bandićeva. Nneime, kada se raspala Vlada između Mosta i HDZ-a, zbog sukoba oko ministra financija Zdravka Marića i Agrokora, šef HNS-a Ivan Vrdoljak odlučio se na suradnju s HDZ-om, na čijem je čelu u to doba bio Andrej Plenković. Ne treba biti pretjeran politički ekspert da bi se podsjetilo na osuđujuće izjave HNS-a o HDZ-ovcima s kojima danas kroje sudbinu hrvatskog naroda. Jednako tako ne treba biti ekspert da bi se konstatiralo kako Vrdoljakova stranka ideološki gledano nema pretjeranih dodirnih točaka s najvećom strankom aktualne vladajuće koalicije.

Do koje mjere hrvatska politička bara može biti apsurdna naknadno je dokazao primjer bivšeg SDP-ovca Tomislava Sauche koji se profilirao kao svojevrstan oslonac Plenkovićeve vlade, i to kakve li slučajnosti baš u trenutku kada ga je stisnula afera krivotvorenja potpisa u Milanovićevom kabinetu. U Bandićev tim nedavno je prešla HNS-ova Marija Puh, a u javnom prostoru sve se više progovara i o transferu bivše SDP-ovke Milanke Opačić. Svi ovi ljudi, u kojem god timu da sjedili tako bi se skoro mogli pretvoriti u Plenkovićeve spavače, međutim, ono što najviše bode u oči upravo je Vrdoljakov protest, jer osim što sjedi u Vladi koju podupire Bandić on je taj koji je donedavno tvrdio: ‘HNS neće i ne namjerava surađivati s HDZ-om’. Nedugo potom, najavio je povlačenje sa svih stranačkih funkcija, ali i suradnju s HDZ-om. Ipak, zovu politike Vrdoljak nije odolio pa se svega četiri mjeseca nakon povlačenja vraća na čelo svoje stranke, nastavljajući suradnju s HDZ-om.