KAKVA ČAST! Mesić zbog Dnevno.hr-a tuži Hrvatsku na Europskom sudu za ljudska prava

Portal Dnevno.hr posljednjih dana niže uspjeh za uspjehom, osim porasta čitanosti, ovih se dana nama bavi i bivši predsjednik Stipe Mesić koji je otišao toliko daleko da je pokrenuo drugi u nizu postupaka protiv Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava, prvi je proces inače iniciran Mesićevom tužbom koja datira iz veljače ove godine. Njome je bivši predsjednik Hrvatske tužio Hrvatsku za kršenje prava na zaštitu privatnog života i reputacije, i to nakon što su hrvatski sudovi odbili njegov zahtjev za odštetom koju je tražio od Dnevno.hr-a, stoga što smo pisali o mitu kojega je navodno primio u aferi Patria potvrdivši i time status medija koji se usudi pisati ono što drugi prešućuju. Mesić je tužbom zahtjevao odštetu od 40 tisuća kuna koju nije dobio pa je pravdu odlučio potražiti na Europskom sudu za ljudska zahtjevajući da se očituje jesu li njezini sudovi uspostavili pravedni balans između jegova prava na zaštitu privatnosti i prava našega portala na slobodu izražavanja zajamčenu člankom 10. Konvencije. Presuda još nije izrečena, a sada je u proceduru upućena i Mesićeva tužba koja se tiče slobode izražavanja. Naime, bivšem predsjedniku naloženo je plaćanje 50 tisuća kuna odštete zbog izjave iz 2006.godine, kada je francuskom odvjetniku hrvatskih korijena Ivanu Jurašinoviću javno poručio kako bi bilo najbolje da posjeti Vrapče. Spor između ovog dvojca izbio je nakon što je odvjetnik u Francuskoj u ime Marina Tomulića podnio kaznenu prijavu protiv Marka Nikolića zbog pokušaja ubojstva, u kojoj navodi da je Mesić “svojevrstan politički patron naručitelja ubojstva Hrvoja Petrača“. Nezadovoljan odlukom suda iz koje proizlai odredba da Jurašinoviću mora platiti odštetu od 50 tisuća kuna, bivši predsjednik podnosi tužbu Europskom sudu za ljudska prava u kojoj ističe da mu je presudom povriješeno pravo na slobodu izražavanja koje se jamči u članku 10.Konvencije. zbog Mesića strasborški sud od Republike Hrvatske zahtjeva odgovor na pitanje koje bi moglo biti presudno za donošenje odluke- da li veća tolerancija, što se od političara i drugih javnih osoba očekuje prema uvredljivim kritikama koje im se upućuju znači da samo u tim slučajevima ne trebaju nužno podnositi tužbe i zahtjevati odštetu ili to istovremeno znači da se i sami moraju suzdržavati od kritičkih odgovora, kojima bi mogli naškoditi onima koji su njih prvi uvrijedili. I dok se Mesić bavi hrvatskim institucijama, tužakajući se po europskim sudovima, hrvatske institucije godinama slijepe su na afere koje su se godinama gomilale oko bivšeg predsjednika. Vicmaher Stipe u javnom se prostoru uistinu intenzivno spominjao zbog nelogičnosti u aferi Patria, a u tom je slučaju otvoreno i pitanje političke vjerodostojnosti bivšeg predsjednika i prvog vicmahera Lijepe naše. Ujedno, s njega je skinuta i pozlata koju je osigurao zahvaljujući vjetru u leđa kojega su mu davali brojni predstavnici medija, zahvaljujući kojima zapravo nikada nije izašao na vidjelo podatak o tome tko je i na koji način financirao prvu Mesićevu izbornu pobjedu ne tako davne 2000. godine. Nakon što je kraju priveo drugi mandat, bivši novinar i blizak mu prijatelj Andrej Maksimović Maks potvrdio je javno kako je osobno nosio novac koji je za Mesićevu kampanju donirao Hrvoje Petrač, a koji je u to doba već bio pod istragom Državnog odvjetništva.

Mesić je te prozivke demantirao tvrdeći da s Petračem nema nikakve veze. Ipak, iz nekih medijskih pisanja dalo bi se postaviti pitanje je li možda Stipe lagao ili samo nije govorio istinu? Naime, po medijima se pisalo kako postoje svjedoci koji su u Bosanskoj ulici u Zagrebu viđali Mesića, Petrača i Zagorca. Hrabri pojedinci s vremena na vrijeme u medijima su govorili kako je Mesića financiralo albansko podzemlje, a koliko istine u tome ima, dakako, morale bi utvrditi uspavane hrvatske institucije. A iste te institucije mogle bi se primjerice pozabaviti i Mesićevim vezama s Fikretom Abdićem, čiji brat mu je prema kazivanju Jure Klarića, također financijer. Javno i ozbiljno Stipu Mesića povezivalo se s aferama u INA-i. Sumnjalo se tako u njegovu moguću povezanost s međunarodnim krijumčarenjem nafte preko ove kompanije, i to zbog njegovih političko prijateljskih veza s Moamerom Gadafijem, Basharom Assadom te Saddamom Huseinom.

“Piramida kriminala u INA-i vodi prema Pantovčaku”, svojedobno je kazivala zviždačica iz te kompanije Vesna Balenović, ali ništa od tih sumnji pa i tvrdnji nikada nije potvrđeno.

Mesić se spominjao i u slučaju Geotehnika pa se tako kazivalo da su Mesić, Željko Dobranović i bivši ministar pravosuđa Ivan Šimonović u tajnosti vodili naplatu dugova ovoj tvrtki, koje su imale države poput Sudana i Iraka. Mesićeva uloga u toj aferi, kao i u mnogim drugima nikada nije do kraja razriješena. Spominjala se, dakako, vrlo diskretno i njegova veza s Dosjeom Villach, odnosno tajnim računima u Villachu, na koje su novac za potrebe Hrvatske uplaćivali iseljenici. Iseljenik Radovan Smokvina ozbiljno se pozabavio tim slučajem pa se tako govorkalo kako je Mesić time vratio neke usluge prijatelju Hrvoju Šariniću koji je zbog iste te afere bio pod istragom. Ni u tom slučaju, nikada se ništa nije dokazalo, baš kao što nikada nije dokazana njegova uloga u Ergovićevoj Nexe grupi.

Afera koja se nije uspjela zataškati jest kupnja luksuznog stana pri kraju drugoga mandata. Mesić je naime kupio dva luksuzna stana u Zagrebu, od 156 kvadrata vrijedna 260 tisuća eura. Otkuda mu novac za tu nekretninu, pitanje je koje se u javnosti nametnulo, a on se potom pravdao kako mu je novac za stan donirao prijatelj. Javnost doduše nikada nije saznala o kojem se točno velikodušnom prijatelju radi, ali ruku na srce na njega se ni izbliza nije niti vršio pritisak kao što se to danas na predstavnike politike čini. Mesić tuži Hrvatsku zbog Dnevno.hr-a, Hrvatsku u kojoj je nanizao gomilu afera, Hrvatsku u kojoj se bučno bori za slobodu govora, ali očito ne za slobodu svima, nego samo ”njima”.