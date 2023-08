Kakva bomba s ljevice, Milanović dobiva prvog ozbiljnog protukandidata: Nećete vjerovati o kome se radi

Autor: Iva Međugorac

Svatko onaj tko u posljednje vrijeme prati intenzitet djelovanja predsjednika Zorana Milanovića lako može zaključiti kako se on nalazi u kampanji za još jedan mandat na Pantovčaku, pri čemu mu uvelike koriste ankete zahvaljujući kojima Milanović slovi za najpopularnijeg političara u državi. Popularan je Milanović zbog svojih istupa na račun vladajuće stranke i premijera Andreja Plenkovića s kojim je dosta dugo imao turbulentan odnos, kojega je doduše vladajuća dvojka posljednjih tjedana izgladila, no upućeni tvrde kako je to ionako samo zatišje pred buru jer sukobi i turbulencije podjednako odgovaraju i premijeru i predsjedniku Republike. U neobičnom političkom ozračju koje vlada zemljom čudno je to što premijer Plenković za sada u oporbenoj političkoj areni nema niti jednog relevantnog konkurenta, a slično pravilo vrijedi i za Milanovića koji za novi mandat još uvijek nema niti jednog izazivača, niti je poznato koje će političke opcije točno njega podržavati u borbi za iduću mandat.

SDP za sada podržava MIlanovića, a u HDZ-u spominju Reinera

Za sada je SDP jedina opcija koja se spominje u kontekstu potpore Milanoviću, ali on sam nedavno je dao do znanja da njemu takav oblik potpore niti nije potreban. Zanimljivo je primijetiti kako ni u HDZ-u još uvijek nisu fokusirani na predsjedničke izbore pa nije poznato tko bi njihove boje trebao braniti na izborima za Pantovčak mada se u posljednje vrijeme u tom kontekstu spominje vitez Željko Reiner, s tim da upućeni tvrde kako bi Reinerova kandidatura značila da HDZ pomaže Milanoviću u osvajanju još jednog mandata. Premda je Reiner obrazovan, pristojan i dosljedan političar bez ijedne mrlje u karijeri, on i prema tezama njegovih stranačkih kolega konfliktima s Milanovićem nije dorastao.





Da s Milanovićem ne želi u ring nedavno je dao naslutiti i predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji se također spominjao u kontekstu predsjedničke kandidature pa bi kako za sada stvari stoje Milanović na desnom spektru i u centru mogao ostati bez protukandidata, ili barem bez protukandidata s kojim će se morati ozbiljno boriti kao što je to bio slučaj na prošlim izborima na kojima je snage odmjeravao s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović koja je već na sredini svojeg mandata mogla naslutiti tko će je dočekati na sučeljavanjima.

Upitna kandidatura Raspudićevih

Nitko za sada kandidaturu za predsjednika ne objavljuje, a upućeni pak to pripisuju strahu od Milanovićevih nasrtaja radi kojega se mnogi od kandidature suzdržavaju te čekaju da za nju sazrije pravo vrijeme, što bi se moglo pokazati kao pogrešna procjena, jer svatko onaj tko želi ugroziti i eventualno na bilo koji način poljuljati Milanovića već je trebao na veliko biti u kampanji. Da će se kandidirati za predsjednika svojevremeno je najavljivao i Mostov Nino Raspudić, no njegove najave poprilično brzo pale su u zaborav. Jedno se vrijeme govorilo kako je u pripreme za predsjedničku kandidaturu ušla i Raspudićeva supruga Marija Selak Raspudić, no za sada nije poznato je li ona spremna realizirati te svoje ambicije.

Poznato je zato da je Možemo nedavno otkrio kako na parlamentarne izbore izlaze kao samostalna politička opcija bez koalicije sa SDP-om, što se protumačilo kao podbačaj predsjednika te stranke Peđe Grbina, koji se još uvijek nada postizbornoj koaliciji sa strankom zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Dio upućenih u događanja na ljevici reći će kako se Možemo odmakao od SDP-a zato što Grbin nije bio u stanju zauzeti stav o Milanoviću i distancirati se od njegovih proruskih izjava i desničarske retorike koju Milanoviću zamjera i dobar dio lijevog biračkog tijela zahvaljujući kojem i jest stigao na Pantovčak i osvojio aktualni predsjednički mandat.









Možemo razmatra Glavaševićevu kandidaturu

Kako na parlamentarne izbore izlaze samostalno, tako bi ekipa iz Možemo i na predsjedničkim izborima mogla imati svojeg kandidata, tvrde to naši dobro upućeni sugovornici koji u tom kontekstu spominju mladog Bojana Glavaševića nazivajući ga onim koji može konkurirati Milanoviću na lijevom spektru koji prolazi kroz ogromnu kadrovsku krizu. Kako tvrde oni skloni Glavaševiću radi se o intelektualcu koji iza sebe ima respektabilno političko iskustvo, a koji je ujedno i vjerodostojan predstavnik lijevog biračkog tijela. Glavašević je inače nekadašnji predstojnik ureda ministra branitelja iz mandata Freda Matića.

Djelovao je dakle u Vladi Zorana Milanovića, a trenutno je nezavisni zastupnik kluba Zeleno-lijeve koalicije te bi svojom kandidaturom mogao privući i dio SDP-ovaca koji nisu zadovoljni Milanovićevim nastupima. Inače je Glavašević kao što je poznato rodom iz Vukovara iz kojega se ratnih godina s majkom Majdom i bakom Cecilijom preselio u Zagreb. Njegov otac Siniša Glavašević tijekom rata izvještavao je o stradanjima koja su se događala u cijeloj Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na Vukovar u kojem i jest ubijen od strane srpskih paravojnih snaga. Kao dijete rata Glavašević se školovao u Zagrebu gdje je po završetku Privatne klasične gimnazije upisao Filozofski fakultet.









Nakon diplomiranja zaposlio se na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta. U politici se aktivirao u mandatu Kukuriku vlade zbliživši se pri tome s Matićem. U tom je periodu Glavašević aktivno sudjelovao u kreiranju politika Ministarstva i službenoj objavi čuvenog Registra branitelja, a osim toga poznat je i kao jedan od autora Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja tijekom oružane agresije na RH u Domovinskom ratu.

Na parlamentarnim izborima 2015-te godine upravo je Milanović postavio Glavaševića na izbornu listu koalicije Hrvatska raste, a on se nakon poraza SDP-a početkom iduće godine učlanjuje u SDP kojega je napustio u ljeto 2018-te godine podnoseći neopozivu ostavku na dužnost člana Predsjedništva SDP-a Hrvatske radi neslaganja s ondašnjim vodstvom odnosno s Davorom Bernardićem. Nakon razlaza sa SDP-om pridružuje se izbornoj listi političke platforme i stranke Možemo kao nezavisni zastupnik s tim da je u Sabor ušao u šestoj izbornoj jedinici, s posljednjeg mjesta osvojivši više od 3.000 preferencijalnih glasova bez ikakve kampanje. I baš stoga na ljevici i u Možemo vjeruju kako bi ovaj poliglot i otac dvoje djece s značajnijom i intenzivnom kampanjom mogao ugroziti MIlanovićevu borbu za još jedan mandat.