KAKVA BOMBA! S kim se on to sastaje? Nećete vjerovati tko je diskretno podržao Škoru

Miroslav Škoro za mnoge je do jučer bio samo popularan glazbenik koji je opjevao svoju hrvatsku domovinu, svoju Slavoniju, ravnicu i zlatno klasje, no čini se da ovaj samozatajni glazbenik bez mrlje u karijeri ima mnogo veće ambicije. Činjenica je da se doktor Škoro dosad okušavao u političkim vodama, no ono što je sada ponudio javnosti uzbudilo je strasti u političkoj areni.

Naime, kao što je poznato, Škoro juriša na Pantovčak, na kojemu trenutno sjedi Kolinda Grabar-Kitarović, žena koja je uživala simpatije desnice, sve dok nije skinula masku, okrenula se Andreju Plenkoviću te svojim konzervativnim biračima jasno dala do znanja da ona nije njihova predstavnica.

Vrijeme u ovom slučaju nije učinilo svoje, pa se Grabar-Kitarović trenutno nalazi pred zidom, jer desno biračko tijelo više nije zaboravno kao što je nekad bilo. Vrlo su dobro zapamtili njezine riječi, a kakva je sudbina čeka, dalo se naslutiti nakon europskih izbora, kada je Plenković znojnog čela i s dozom nervoze naciju nastojao uvjeriti da su, eto, baš oni pobjednici izbora.

Pobjeda se, međutim, piše drugim sjajem, Plenković je podbacio, a to se odražava i na njegovu novu prijateljicu Kolindu Grabar-Kitarović, u čijem timu vlada nezapamćena nervoza. Desnica je, naime, prvi put iznjedrila ozbiljnog konkurenta – obrazovanog, imućnog, uspješnog poduzetnika, doktora Škoru, o kojemu zapravo ni oni s lijeve fronte ne mogu reći ništa loše. Milanović aktualnoj predsjednici jest konkurencija, ali ona s njim zna, njih dvoje stari su znanci, ali Škoro – kud baš Škoro! On je potpuna nepoznanica na političkoj pozornici, nepoznanica koja je izazvala nezapamćen interes.

Da se doista oko Škore kuha nešto veliko, dalo se naslutiti iz priča koje dolaze iz vladajućeg HDZ-a. Naime, dio članstva smatra da bi i oni trebali podržati Škoru kao svojega kandidata, a navodno mu potporu daje i Miro Kovač, što nije čudno s obzirom na to da je on Plenkovićev rival. Ono što čudi potpora je Mate Kapulice, Plenkovićeva bliskog suradnika.

Predsjednica, doduše još nije otkrila svoje planove, te se i ne zna hoće li se upustiti u tijesnu bitku za još jedan mandat, ali izgleda da joj okolnosti jednostavno ne idu na ruku, pogotovo zbog Škorine kandidature. Uz to što je, dijelom i očekivano, Škoro izazvao nemire u vladajućoj stranci, svojom je pojavom izazvao i podjele i među koalicijskim partnerima HDZ-a. Naime, jedan dio HNS-a vrlo je otvoreno podržao Milanovićevu kandidaturu za predsjednika te se nastoje priključiti priči o ujedinjenju ljevice, dok Mrak-Taritaš, bivša HNS-ovka i aktualna šefica Glasa, vrlo jasno daje do znanja da to tako neće ići. I u dijelu SDP-a rezervirani su u pogledu suradnje s HNS-om. Za to vrijeme, HNS-ov svojevrsni vladar iz sjene Srećko Ferenčak na svojem Facebook profilu niže komplimente na račun Miroslava Škore. ”Već dugo nisam ni od koga čuo ovako dobre stavove. Nadam se i želim da i dalje ostane s takvim stavovima, kaže svima da će objaviti da je Drugi svjetski rat završio 1945., konačno”, napisao je Ferenčak komentirajući Škorinu kandidaturu i njegove poruke, dok se dio HNS-ovaca pridružio tom komentaru postavljajući pitanje hoće li ga podržati. ”Čekaj da vidimo programe, ali ovo što je rekao obećava”, odgovara Ferenčak dodajući da Škoru osobno poznaje godinama. ”Čovjek ima dva faksa, doktorat i osim pisanja i pjevanja, ima dvije tvrtke koje odlično rade, konačno čovjek iz realnog sektora, čvrsto na zemlji”, opisuje HNS-ovac Škoru, ne odbacujući mogućnost potpore njemu kao kandidatu za predsjednika.

Da Škoro može računati na široku potporu, dalo se naslutiti i iz analize Žarka Puhovskog za RTL Direkt. On, naime, vrlo kritički sagledava Milanovićevu kandidaturu.

“Kiša je pala, Milanović se kandidarao i sad možemo mirno spavati. Problem je što se on kandidirao s dvije naznake – karakter i ‘nisam ljevičar, nego sam za modernu Hrvatsku’. Karakter znači imam ga za razliku od nje (Kolidna Grabar-Kitarović), koja ga nema. To je pozicija koju prihvaćaju desni birači, tu ne može dobiti. To je pogrešno u startu. Moderna je Hrvatska nestala kad je nestala hrvatska industrija. Bila je predmoderna za vrijeme Tuđmana, sad je nešto postmoderna, ali moderna više nikad ne može biti”, smatra Puhovski koji je uvjeren da Milanović može taktizirati, ali ga temperament povuče.

“Problem je što želi biti kandidat ljevice a da ne bude sasvim ljevičar. On se već par puta nazvao liberalom kalvinistom, što god to bilo. Problem je da nema cijeli SDP iza sebe. Kandidatura ima smisla samo ako Škoro ne bude kandidat. Ako Škoro bude kandidat, Milanović nema tu što raditi”, mišljenja je Puhovski. Milanović je inače poznat po tome što je više puta omalovažavao predsjedničku funkciju, tvrdio je i da nikad neće biti predsjednik, a to bi mu se moglo obiti o glavu.

“S Kolakušićem se on može potući jer je huligan, ali Škoro nije taj koji bi se tukao pa tu Milanović ispada kao agresivac. On je luzer, izgubio je izbore, u međuvremenu je loš poduzetnik, oštetio je stranku i evo ga sad opet”, dodao je Puhovski, koji se dotaknuo i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, na čiju se kandidaturu još čeka.

“Ponaša se kao da se boji, da bira moment. Njoj Milanović pomaže, lakše će s desnicom izaći na kraj zbog Milanovića”, rekao je Puhovski, napominjući da se Milanović mora radikalizirati. “Ne smije biti pristojan, što njemu nije teško, ali pitanje do koje mjere. Koji je motiv njegove kandidature? Je li mu dosadno u životu ili mu je doista stalo?”, zaključio je Puhovski dodajući da je Milanović luzer.

Osim što je Puhovski blagonaklon prema Škorinoj kandidaturi, konfuziju izaziva i činjenica da ga podupiru kako kandidati desnice, tako i oni s lijeve fronte. Da podupiru Škoru, Hrvatski suverenisti predvođeni Ružom Tomašić otkrili su tijekom gostovanja u “Bujici”. Škoru tako podupire dio birača razočaranih zaokretom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a s druge strane, među tim desnim biračkim tijelom vlada i doza rezerve jer smatraju da bi Škoro mogao biti taj koji će samo ”ukrasti” glasove predsjednici i na taj način na Pantovčak dovesti Milanovića. Ono što izaziva dozu skepse među izvaranim desničarima jesu i dva bivša predsjednika, koja su u javnom prostoru komplimentirala Škoru.

Stipe Mesić, naime, tvrdi da Škoro ima šanse pobijediti na predsjedničkim izborima.

“Mnogi će se iznenaditi što će taj čovjek učiniti. On će tek početi govoriti. Kako ja nešto više znam o njegovim stavovima, očekujem da će on vrlo brzo pokazati zrelost jednog političara, a to će ljudi vrlo lako prepoznati”, kaže Mesić, koji smatra da Škoro, ako se upusti u predsjedničku utrku, biračima neće davati obećanja koja ne može ostvariti, piše Jutarnji list. Prema njemu, Škorine prednosti su diplomatsko iskustvo, kao i iskustvo na gospodarskom polju na kojem se pokazao kao uspješan. Škoro je, napominje Mesić, poznat i kao glazbenik i kao bivši saborski zastupnik.

Škoru kao ozbiljnog protukandidata doživljava i Ivo Josipović. “Nemojte podcjenjivati gospodina Škoru. Gospodin Škoro je ozbiljan intelektualac. Ne vidim zašto ne bi imao šanse. Naime, najveći će problem imati ako HDZ istakne nekog drugog svog kandidata, jer je zapravo riječ o njegovu prirodnom biračkom tijelu, a ono je poslušno u odnosu na stranku i tu bi mogao biti njegov problem”, rekao je, komentirajući potencijal popularnoga glazbenika, bivši predsjednik Josipović.

Da je rat za biračko tijelo već otpočeo te da će kampanja biti prljava, pokazuju i medijski napisi koji su Škori već počeli tražiti ono nešto čime bi ga mogli obilježiti. Nacional je tako nedavno objavio kako se Škoro 22. svibnja u Zagrebu na ručku sastao s ruskim naftašima, a taj je susret u visokim političkim i poslovnim krugovima potaknuo glasine da će njegovu kandidaturu podržati naftni lobi blizak ruskom gigantu Rosnjeftu. Na ručku u zagrebačkom restoranu Mano uz Škoru je bio i naftni konzultant Jasminko Umičević, inače jedan od najljućih kritičara politike koju MOL provodi u INA-i i Hrvatskoj, ali i čovjek povezan s ključnim figurama iz vrha svjetskog naftnog biznisa. Posebnu je pažnju izazvala činjenica da je jedan od njegovih najboljih prijatelja Željko Runje, potpredsjednik naftne kompanije Rosnjeft te trenutačno najviše pozicionirani Hrvat u naftnom biznisu, kojega cijeni i Vladimir Putin. No, iz izvora bliskih Škori doznaje se da će on sam financirati svoju predsjedničku kampanju, a uz to, kao nezavisni kandidat, ne odbacuje mogućnost podrške pojedinih političkih stranaka, ili i koalicija. Planira razgovarati sa svima onima koji prihvaćaju njegova stajališta, bez obzira na to pripadaju li desnom centru ili centru, a u tu skupinu svakako spada i Ferenčakov HNS. Suradnju odbija tek s ekstremnim političkim opcijama, bile one lijeve ili desne, iz čega se zapravo da naslutiti da Škoro nije isključivo projekt desnice ili pak Radeljića, kako se to jedno vrijeme u medijima nagađalo. Škoro se, tvrde upućeni nema namjeru baviti ustašama, i partizanima, bavit će se modernom hrvatskom državom, a jedina svetinja za njega je Domovinski rat i na njemu bazira svoju ideološku orijentaciju. Jedna od suradnica u njegovu timu bit će mu sestra Vesna Vučemilović, doktorica ekonomskih znanosti, što je jasan pokazatelj smjera u kojem će voditi vlastitu kampanju.

Škori na poslovnom planu ide više nego dobro, jedan je od osam suvlasnika tvrtke Omega Software, informatičke korporacije koja razvija aplikacije i rješenja za internu komunikaciju ili arhiviranje, a njezine usluge koriste i državne tvrtke, cijeli Zagreb i Zagrebački holding, sustavi unutar Ministarstava kulture i obrazovanja, pa stoga nije čudno što tvrtka ima 78 zaposlenih. Lani je Omega ostvarila dobit od 12,7 milijuna kuna, od 55,3 milijuna kuna prihoda, a dobit i prihodi ove tvrtke vrlo brzo rastu te im se svake godine isplaćuju i sredstva iz državnog proračuna za usluge koje pružaju, a riječ je o i do osam milijuna kuna. U ovoj godini, koja je tek na polovici, ubrali su pet milijuna kuna iz proračuna, a najveći pak dio došao je iz Ministarstva regionalnog razvoja. Škoro je suvlasnik turističke tvrtke Mon Perin, doduše jedan od njih 900. A ta tvrtka lani je imala 11,5 milijuna kuna dobiti. Tu je i tvrtka Campus u kojoj je suvlasnik sa suprugom, a koja je lani imala oko 3,5 milijuna kuna prihoda i dobit u iznosu od 685 tisuća kuna. Preko te tvrtke Škoro proizvodi svoju nagrađivanu graševinu, a uz to se s Brankom Žibratom bavi građevinarstvom, a tvrtka MB kvadrat ove godine imala je 904 tisuće kuna prihoda. No, tu nije kraj njegovim poslovnim pothvatima, Škoro posjeduje i dionice HT-a. Na poslovnom planu sasvim mu solidno ide, a ako je suditi po anketama, i u političkim bi vodama mogao ozbiljno zaplivati.