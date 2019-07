KAKVA BOMBA! PLENKOVIĆA PROVALILI U EUROPI! Ovo nam je prešutio: Procurila njegova mega tajna

Uglađeni poliglot, diplomat i karijerist, političar kojega definitivno ne drži mjesto, političar koji probija granice, tako su nekako prije više od godinu dana HDZ-ovci prezentirali svojeg šefa Andreja Plenkovića, koji se pak vrlo brzo stopio s navadama hrvatske političke elite, nižući aferu za aferom, gazeći principe i ostavljajući za sobom potpuno rasulo.

Kada je pomislio da je ovdje dao sve od sebe, odlučio je kliznuti nazad od kuda je došao, gradeći svoj ugled i ambicije na nekoj od europskih pozornica, jer u ovom kokošinjcu sve je više onih koji njegove manire ne podnose, a koliko te manire teže možda je ponajbolje pokazao osvojivši sa svojim centrističkim HDZ-om skromna četiri mandata.

No, oni koji bolje poznaju životopis hrvatskog premijera, reći će kako on ovdje nije niti došao da bi ostao, i napravio nešto za voljenu domovinu, on je ovdje došao da bi napravio nešto za voljenog sebe te se lansirao u orbite europske politike, a činjenica da je premijer trebala je biti tek jedna od crtica u njegovom CV-u ili ti ga životopisu, crtica koju je nastojao prilagoditi sebi i svojoj karijeri, eliminirajući protivnike i sve one koji bi mu eventualno mogli stati na put.

Načeo je tako Brkića aferom SMS, ali i dio ministara koji bi mu se mogli ispriječiti u planu koji se svodio na to da Jandrokoviću ostavi ključeve domaćeg dvorišta, dok se on gradi po svijetu. Da je Plenković imao veće ambicije, od onih koje danas kada se vratio podvijena repa s briselskih druženja, prezentira naciji provalio je i ugledni Politico. Naime, ovaj je medij analizirao posljednja zbivanja kojima je i hrvatska nacija budno svjedočila propitkujući se hoće li se Plenković uopće i vratiti kući kao premijer. Odmah nakon što je izbor za kandidata za novu predsjednicu Europske komisije pao na Ursulu von der Leyen, koja mora proći potvrdu Europskog parlamenta Politico se uhvatio analize, te konstatira tko su to sve pobjednici i gubitnici utrke za čelne pozicije u EU, a kada je došao red na objašnjenje uloge glavnog tajnika Komisije Martina Selmayra, pojavilo se i Plenkovićevo ime.

”Komisijin moćni generalni tajnik, obično na koncu izbori što želi. Moglo bi se dogodti da završi na vrhu WTO-a, ili kao trn u brexitovskoj Britaniji na poziciji ambasadora EU u Londonu, ali za sad je on gubitnik koji se nije uspio izboriti za mjesto predsjednika EK za svojeg prijatelja, hrvatskog premijera Andreja Plenkovića”, stoji u tekstu kojega potpisuje Ryan Heath, novinar Politica. Plenkovićevo se ime, uistinu u ovom kontekstu provlačilo na mnogo razina, a koliko god se on držao suzdržano neosporno je da je želja za nekom od rukovodećih pozicija u njemu itekako tinjala.

Plenković je htio preuzeti funkciju šefa EK ili Europskog vijeća, onoga časa kada je Reber otpao pomislio je da se njegova želja ostvaruje, nije on netko tko bi se nametao, ali saveznici su trebali odraditi svoj dio posla, a prema Politicu Plenkovićev je saveznik Selmayr, nekadašnji šef Junckerova kabineta. Plenković je može se čuti iz europskih krugova, doista bio ozbiljan kandidat, bio je u igri, razmatralo ga se, ali sreća i lobističke sposobnosti njegova saveznika nisu ga pomazile.

Selmayr je doista htio imati za saveznika Plenkovića, njih se dvojica dobro poznaju još od vremena dok je Hrvatska vodila pregovore za pristup u EU, a surađivali su i dok je Plenković bio europarlamentarac, a osim toga, agitirajući za hrvatskog premijera Selmayr je agitirao i za samoga sebe, jer teško kao Nijemac može opstati na poziciji glavnog tajnika Europske komisije, ukoliko šef Komisije bude Nijemac, no priča još nije gotova, Leyern tek treba proći u Europskom parlamentu, a ako do toga ne dođe, slijedi novi odabir kandidata.