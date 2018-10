KAKVA BOMBA! Plenković priprema potez kojim će šokirati Hrvatsku

Hrvatska je politička scena nepresušna močvara koju nerijetko uzdrmaju neobični potezi predstavnika političke elite, koji na sve moguće načine pokušavaju opstati na sceni. Kada je o opstanku na sceni riječ, tada gotovo sa sigurnošću možemo konstatirati da šef hrvatske metropole Milan Bandić konkurencije nema.

Afere, sudski sporovi, privođenja, ništa, ali baš ništa nije naškodilo njegovoj političkoj karijeri te sukladno tome više od jednog desetljeća Bandić ravna Zagrebom, a formulu svojeg uspjeha u metropoli, po svemu sudeći veoma vješto i nadasve mudro reflektira i na Sabornicu u kojoj postaje dominantan.

Da je tome tako potvrđuje i priča o bivšoj SDP-ovki Milanki Opačić, koja bi ako je vjerovati šuškanjima na političkoj areni, uskoro mogla postati djelom Bandićeva tima. To bi pak značilo da će njegov saborski klub brojati 11 zastupnika. Premda dio javnosti to vidi kao političku korupciju, valja znati da Bandić nije prvi koji se ovakvim političkim preslagivanjima služi, a najveći problem ujedno je i njegova prednost, naime preslagivanja mu idu bolje nego ostalima.

Ipak, ti i takvi transferi mogli bi se reflektirati na ionako nestabilnu Vladu kojom ravna premijer Andrej Plenković. Šefu HDZ-a neizravno se ovih dana obratio partner Darinko Kosor, jedini prepoznatljivi član HSLS-a, stranke koja bi bez suradnje s Plenkovićem odavno bila pokojna. Naime, kako je Kosor poručio, napustit će vladajuću koaliciju ako Bandićevi ljudi uđu u Vladu.

”Za razliku od drugih koalicijskih partnera, HSLS je HDZ-ov partner i prije izbora, kada sam s Plenkovićem radio tu koaliciju za koju nitko tada nije vjerovao da će pobijediti na izborima i tada smo se dogovorili da ćemo raditi poštenu Hrvatsku. Kada bismo sada dozvolili da se Vlada mijenja temeljem političke korupcije, to više ne bi bio naš dogovor. I dalje vjerujem da se to neće dogoditi, prije svega da Andrej Plenković to neće napraviti zbog sebe. Ako se to slučajno dogodi, mi više nećemo biti dio vladajuće koalicije”, izjavio je Kosor.

No, teško da su ove njegove riječi previše uzdrmale Plenkovića, jer jasno je kao dan da Plenković bez Kosora može, a Kosor bez Plenkovića baš i ne. S druge strane Bandić je itekako opasan igrač, kojega Plenković ne može tek tako otpisati što uostalom potvrđuje i brojka od deset zastupnika koje ima u Saboru, upravo stoga sve se intenzivnije progovara o tome da bi Bandić vrlo skoro pred Plenkovića mogao postaviti zahtjev kojega ovaj neće moći odbiti, naime, šef metropole i njegovi ljudi mogli bi zatražiti ulazak u Vladu.

Kosor u tome kao što je i sam rekao ne namjerava sudjelovati, a ni Vrdoljakov HNS nije otvoren prema suradnji s Bandićem kojega proziva za političku trgovinu najavljujući prijave. Dakako da psi ne laju radi sela, već radi sebe pa je jasno kako je Bandićeva snaga, ujedno njihova slabost, a ako šef metropole nastavi putem kojim je krenuo Plenković bi u suradnji s njime, preživjeti mogao bez sitnih koalicijskih partnera kao što su HSLS i HNS koji mu ionako donose više štete nego koristi, kuvertirajući na Plenkovićevu adresu nerealne zahtjeve i ucjene.

Iako HDZ-ov Branko Bačić spekulacije o rekonstrukciji Vlade odbacuje, njegove riječi valja ipak uzeti s rezervom, jer uostalom izvori bliski kako Plenkoviću, tako i Bandiću sve intenzivnije progovaraju o rekonstrukciji kao vrlo ozbiljnoj i utemeljenoj opciji. Da je politička scena posve konfuzna potvrdio je nedavno i HNS koji je govoreći o stabilnim odnosima u vladajućoj koaliciji ipak formirao svoj predizborni stožer. Svakako valja reći kako Plenković s aktualnim koalicijskim partnerima svako malo ulazi u konflikt što mu dodatno otežava premijersku poziciju. Primjerice, nedavno su se sukobili zbog Marićeve porezne reforme, šef Vlade u lošim je odnosima s ministricom Divjak, a sitnih razmirice među partnerima gotovo je nemoguće pobrojati, zato uistinu nije nemoguće da se politička scena uskoro opet užari te da se Plenković zaista odluči na rekonstrukciju Vlade.