KAKVA BOMBA! Kolinda zbog ovoga gubi izbore! Plenković u škripcu: Nema prostora za manevar

Tema o kojoj se u javnom prostoru sve manje govori jest mirovinska reforma, odnosno njezina provedba. Tu temu u širokom luku nastoje izbjeći rukovodeći hrvatski političari, premijer Andrej Plenković i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Tema mirovinske reforme, kao i sindikalni referendum, stižu u vrlo nezahvalnom trenutku, uslijed kampanje za predsjedničke izbore. Nakon njih znat će se, ne samo sudbina predsjednice, već i sudbina premijera Plenkovića na čelu vladajuće stranke. Da situacija oko mirovinske reforme izmičke kontroli, barem onoj Plenkovićevoj, dalo se naslutiti prošloga tjedna kada je objavljeno da su Ministarstvo uprave i Državni zavod za statistiku provjerili više od 700 tisuća potpisa predanih za referendumsku inicijativu.

Dakako, uslijed tolikog broja potpisa posve je razumno da je prikupljeno više od potrebnih deset posto od ukupnog boja birača. Situacija je to koja bi se prilično negativno, ali i nezgodno mogla reflektirati ponajprije na predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, a potom i na HDZ koji je nju odabrao kao kandidatkinju na nadolazećim, prosinačkim izborima. Procedura nakon provjere glasova ide tako da Vlada prihvaća izvješće Ministarstva, pa se potom proces vraća u Sabor, koji ima ovlast istoga trena odlučiti da se ide na referendum.

No, HDZ na to, tvrde upućeni, neće pristati, jer Plenkovića na provedbu mirovinske reforme pritišću i europski lideri pa će vladajući zatražiti od Ustavnog suda da se očituje o ustavnosti referendumskog pitanja. To dakako, ne ide u prilog predsjednici Grabar-Kitarović, jer će se cijela saga odvijati usred neizvjesne kampanje, a ocjenu ustavnosti tražit će stranka koja je gura na Pantovčak.

Dodatni problem, ponajprije po Grabar-Kitarović leži i u porukama sindikalista koji su vrlo jasno dali do znanja da će pozvati narod na ulice, ako se referendum bude sabotirao. Što će u svemu tome napraviti predsjednica, pitanje je koje ostaje visjeti u zraku, s jedne strane 700 tisuća građana, s druge strane Plenković i HDZ koji je podupiru. Situacija je u svakom slučaju nezahvalna, pa čak i suluda, a osim toga ni Plenkoviću nije lako, jer iduće godine Hrvatska preuzima predsjedanje EU-om te će se od njega zahtijevati da provede mirovinsku reformu.

Sve to događat će se za vrijeme predsjedničkih, a potom i unutarstranačkih te parlamentarnih izbora.