Kakva bomba iz HDZ-a! Plenković je prelomio! U dogovoru s utjecajnim SDP-ovcem sahranit će Brkića

Autor: Iva Međugorac

Situacija u kojoj se zatekao drugi čovjek HDZ-a, Milijan Brkić u najmanju ruku nije ugodna. Osim što je stanje po njega kompleksno s pravne strane, ništa lakše nije niti s političkog spektra.

Propituje se u javnom prostoru njegov ostanak na političkoj sceni, ali i u stranci u kojoj je do jučer bio dominantna figura. No, jedno od ključnih pitanja koje ovih dana cirkulira političkom scenom jest ono koja je taktika premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića u slučaju Brkić, a dobro upućeni izvori iz vladajuće stranke navode kako šef Plenković čeka potencijalno dizanje optužnice te će u tom slučaju reagirati HDZ-ov Časni sud koji bi mogao Brkića eliminirati iz političke arene.

U tom slučaju nameće se i pitanje što s imunitetom kojega Brkić ima. U oporbenim redovima, poglavito onim SDP-ovima može se čuti kako će u slučaju glasanja o Brkićevom imunitetu predložiti i da ga se razriješi s funkcije potpredsjednika Sabora. Potporu SDP-ovci u tome očekivano imaju i od ekipe koja predvodi Amsterdamsku koaliciju, a prema navodima za Večernji list glavni predvodnik ove inicijative je SDP-ov Arsen Bauk koji je tu opciju i javno potvrdio.

No, nameće se tu još jedno pitanje čini li to SDP-ovac samoinicijativno kao predstavnik svoje stranke ili je ipak posrijedi dogovor s Plenkovićem koji ionako mjesecima radi na Brkićevoj eliminaciji. Ne treba u kontekstu te priče zanemariti niti javne istupe HDZ-ovaca koji gotovo uglas tvrde kako se s Brkićem nisu čuli te kako će o njegovoj sudbini raspravljati kad za to dođe vrijeme. Očito je da je bez obzira na epilog ove priče Brkić u stranci izgubio status kakvog je nekoć uživao.