Kakva blamaža! HDZ u diskreciji ratuje sa svojim lokalnim šefovima: Evo što se krije iza toga

Nedavno se HDZ-ova lokalna vlast u Vinkovcima prema tvrdnjama bivšeg ministra iz Mostovim redova Tomislava Panenića izblamirala neuspješnim pokušajem donošenja suglasnosti gradonačelniku Bosančiću da potpiše aneks ugovora za poljoprivredno zemljište s tvrtkama koje tvore Fortenova gruou.

”Darko Posarić, koji je u ime kluba Mosta nezavisnih lista iznosio argumente za brisanje točke, napomenuo je da je ugovore s društvima iz bivše Agrokorove grupacije potpisivala Vlada, pa bi i svu odgovornost oko prenošenja prava na nove tvrtke morala preuzeti Vlada. No, ona sada odbija svoju odgovornost i pokušava prisiliti gradove i općine da potpišu anekse.

Vladajući HDZ nije mogao osigurati većinu da izglasa dnevni red s tom točkom, a nakon stanke vijećnici HDZ-a se nisu više pojavili te su time srušili kvorum vlastitom gradonačelniku. Moguća tragedija se pretvorila u komediju. Jedno je sigurno – gradonačelnik se dobro izblamirao. P.S. Ne sumnjam da neće pokušati opet kada svoje vijećnike dobro ispritiskaju”, poručio je Panenić na svojem Facebook profilu.

Inače, lokalni dužnosnici već neko vrijeme propitkuju se zašto su oni ti koji moraju staviti potpis na suglasnost za prijenos koncesija poljoprivrednig zemljišta s Agrokora na nova zrcalna društva Fortenova, a nezadovoljni su među ostalim i stoga što je Agrokor ranijih godina za koncesije dobivao daleko bolje uvjete od lokalnih poljooprivrednika, o davanju suglasnosti za prijenos koncesija za nova zrcalna društva u Vinkovcima se trebalo glasovati prošloga tjedna, no nakon što je oporba srušila kvorum napuštanjem sjednice i iz SDP-ovih redova poručeno je kako je davanje suglasnosti smokvin list.

“Smatrali smo da po samom zakonu to nije potrebno raditi, već je to smokvin list koji bi pokazao da nije samo Vlada donijela takvu odluku, već da su i lokalni načelnici odlučili to potpisati i prenijeti novim tvrtkama zemljišta u koncesiji. Svi znamo da su domaći OPG-ovci plaćali više. Ili treba smanjiti cijenu lokalnim OPG-ovcima ili povisiti cijenu Agrokorovim tvrtkama”, reka je Davor Benić, vinkovački vijećnik SDP-a za N1. Inače, kako tvrde iz Ministarstva poljoprivede dio Nagodbe uključuje prijenos ugovora o korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta na zrcalne tvrtke.