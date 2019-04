Kakva bahatost! Ovaj HDZ-ov šerif ruga se cijeloj Hrvatskoj!

Autor: Marin Vlahović

Stariji čitatelji, sjetit će se, kako su čak u vrijeme komunizma, zbog pronevjere novca i raznih malverzacija, padali i partijski direktori te lokalni dužnosnici, pa i neki pojedinci koji su tada predstavljali vlast. Nije se uvijek čekalo da osoba napusti dužnost, već bi se istrage pokretale u nekom realnom vremenu. Nakon odslužene kazne, bilo je onih koji su napredovali, nerijetko i kao suradnici Službe državne sigurnosti.

Ovakve malverzacije, nisu prolazile ni u SFRJ

Među takvim primjerima poznati je investitor, koji će četrdesetak godina kasnije, nakon što je u komunizmu postao produžena ruka službe u inozemstvu, pokušati preuzeti i brodogradilište „Uljanik“. Ali ovo nije priča o velikim i gotovo nedodirljivim moćnicima, nego o dužnosnicima trećeg ranga, takozvanim lokalnim šerifima, čija bi sudbina trebala zavisiti o njihovoj diskreciji i sposobnosti da prikriju svaku sumnjivu i nezakonitu radnju za koju bi mogli kazneno i materijalno odgovarati. Takvi se, naime, ne bi trebali uzdati u zaštitu komunističke partije, ili u ovom slučaju vrha HDZ-a i Vlade, jer nemaju političku težinu, i lako ih mogu zamijeniti druge uhljebe, koje ionako spremno čekaju da zasjednu u njihovu fotelju.

Bez želje da ikoga uvrijedimo, možemo konstatirati da gradonačelnik Gline, Stjepan Kostanjević, definitivno ne spada u prvu političku momčad Andreja Plenkovića. Neovisnim gradskim vijećnicima, građani se često žale na Kostanjevića, koji navodno više vremena provodi u Velikoj Gorici, nego u svom gradu.

Što gradonačelnik Gline, radi u Velikoj Gorici?

Ova informacija, ima dodatnu istražnu i operativnu vrijednost, zato jer je i tvrtka, koja je naplatila, a nije odradila radove u Majskoj ulici, upravo iz Velike Gorice. Inače, Velika Gorica, najjača je utvrda HDZ-a u ovom dijelu Hrvatske. Moć i utjecaj, dijeli se na nekoliko klanova, koji se nerijetko nalaze u prikrivenom sukobu, dok istovremeno javno zajednički režu vrpce, i otvaraju nove gradske objekte. O tome što se uistinu zbiva u tome gradu, pisat ćemo u jednom od narednih tekstova.

Prije Kostanjevića, gradonačelnici su imali simbolične iznose putnih troškova, koje je Kostanjević, nekoliko stotina puta premašio. O tome je javnost izvijestio nezavisni vijećnik Mario Božurić. Konkretan iznos, samo u 2016 godini, bio je 43 000 kuna.

Prošlog tjedna, izbila je nova afera, u čijem se središtu ponovno našla Ministrica Gabrijela Žalac. Naš portal, nije se uključio u novu hajku na Žalac, već smo javnosti otkrili dokumente koji dokazuju, da je za eventualnu pronevjeru novca, kazneno i materijalno, odgovoran upravo gradonačelnik Stjepan Kostanjević.

U stvari, radi se o vrlo jednostavnom slučaju, koji uistinu nije teško riješiti. Sve je vidljivo i jasno iz službene dokumentacije grada Gline. Uz dužno poštovanje, potpuno je nebitno, kakvo obrazloženje nudi gradonačelnik Kostanjević, pošto u pravnom smislu, pismene izjave, ugovori i drugi dokumenti, imaju pravnu težinu, a sva usmena objašnjenja, mogu se dati na informativnom razgovoru u policiji, ili ispitivanju u Državnom odvjetništvu i USKOK-u.

Novac ispario, a „radovi će početi kad završe“?

Tamo su adrese, gdje se usmenim putem i vještom upotrebom riječi, ako za to postoje validni argumenti, može pokušati pobiti, ono što dokazuju službeni papiri. A po tim papirima, u pitanju su lažni radovi i klasično izvlačenje, ili krađa javnog novca. Novac je stvarno isplaćen i radovi su samo tobože izvršeni. Nema nikakvog smisla da oporbeni vijećnici drže jednu, a gradonačelnik Kostanjević drugu tiskovnu konferenciju na kojoj daje i nevjerojatnu izjavu o tome „kako će radovi završiti, kada počnu“. Ovu izjavu, prenio je i popularni radio „Banovina“. Ako je i od HDZ-ovog gradonačelnika, previše je.

No, da se vratimo na početak priče. U vrijeme komunizma, Kostanjević bi vjerojatno ozbiljno nadrljao, i vrlo vjerojatno, završio na robiji, ali u razdoblju Plenkovićevog neokomunizma, on može mirno spavati, svjestan da ga usprkos vlastitoj političkoj marginalnosti, partija neće ostaviti na cjedilu. Za Andreja Plenkovića, svaki partijski vojnik je važan, pa i drug Kostanjević koji rukovodi Glinom. Svjesni su toga i u DORH-u, USKOK-u, povjerenstvu za sukob interesa, policiji, i nikome od spomenutih ne pada napamet, da prošeta do Majske ulice i usporedi stvarno stanje s postojećom dokumentacijom.

Naša redakcija, nalazi se u posjedu ugovora Ministarstva Regionalnog razvoja i fondova EU i grada Gline, nakon kojeg je izgleda lažirano periodično izvješće o radovima. Ranije smo objavili izjavu gradonačelnika Kostanjevića o kaznenoj i materijalnoj odgovornosti, a ovom prilikom, objavljujemo još jedan sporni ugovor s istim izvođačem. Hoće li se nakon svega što je objavljeno, konačno pokrenuti istraga, ili će, da parafraziramo gradonačelnika Kostanjevića, istraga početi, nakon što završi?