Kako se zataškava istina? Ovo je prava pozadina najveće afere o švercu migranata!

Autor: Marin Vlahović

Prošlo je gotovo tri mjeseca od spektakularne policijske akcije u kojoj je uhićeno ukupno 15 krijumčara migranata, od toga dva strana državljana. Podsjetimo, akcija se dogodila 48 sati, nakon što smo na ovom portalu objavili imena članova organizacije, zapovjedni lanac, logistiku, rute, način komunikacije, takozvane „drop in“ i „drop off zone“, te čitav niz drugih dokaza i informacija. Ovih dana, ponovno je aktualan sukob između Indije i Pakistana. Teroristi bliski pakistanskoj vojsci i tajnoj službi, izveli su napad na indijske vojnike u Kašmiru, a Indija je odgovorila zračnim napadom na teritoriju Pakistana. Inače, svjetski analitičari upozoravaju da je stanje u Pakistanu alarmantno i da tamo prijeti sveopći kaos. Postoji opasnost, da na vlast dođu ekstremne političke snage, i da se dodatno naruše sve gori odnosi s SAD-om. Hrvatska u svemu tome ima posrednu i bitnu, ali nejasnu ulogu. Dio osoba, koje su bili obuhvaćene spomenutom policijskom akcijom, nalaze se na slobodi, a neki se ponovno bave sličnim kriminalnim djelatnostima. Ne znamo ništa o sudbini glavnog organizatora, Sameera Parveza Khana. Nije objavljena optužnica, a institucije o svemu šute. Mediji su, nadajmo se nesvjesno, sudjelovali u zataškavanju cjelovite istine.

Sa svakim novim tekstom ili televizijskim prilogom, takozvani mainstream mediji, samo su komplicirali priču o pakistanskom državljaninu Sameeru Parvezu Khanu, i umjesto davanja jasnih odgovora, nesvjesno, postavljali mnogo dublja i veća pitanja.

Umjesto konzula, još gore- župan?!

Prilog na RTL-u, koji je trebao poslužiti demantiranju dijela tvrdnji iz emisije „Bujica“, emitirane 10.12.2018, na dan usvajanja Marakeškog sporazuma, imao je zapravo suprotni učinak. Javnosti je puštena snimka razgovora s navodnom djevojkom Sameera Parveza Khana, koja je pokušala predstaviti drugu stranu priče. Za svrhu dramatizacije, prikrili su joj lice, te izmijenili glas. U njenoj, romantiziranoj verziji priče , živjela je s Khanom u skromnim prilikama, a financirali su ih njihovi roditelji. Ispada, kako Khan ne posjeduje automobile, niti skupe satove, već se voli kititi, odnosno slikati s tuđim perjem. Podsjetimo, na profilima Sameera Parveza Khana, nisu objavljene samo fotografije na kojima stoji pored skupih automobila, nego i snimke vožnji luksuznih vozila. Ponovno je aktualizirano i pitanje identiteta njegovog oca, za kojeg Khanova djevojka tvrdi da je politički dužnosnik, pandan funkcije hrvatskog župana, što je u Pakistanu, prema njenim riječima, „velika stvar“. Svjedoci s kojima smo razgovarali, prepričavali su nam da se Khan hvalio kako mu je otac konzul u Italiji. Neovisno o tome što je precizna istina, definitivno se radi o čovjeku koji se nalazi na visokoj političkoj dužnosti. Uglavnom, tobože ekskluzivno za RTL, navodna djevojka prepričava kako je Khan morao pobjeći iz Pakistana, jer se tamo narod pobunio protiv njegovog oca, moćnog vlastodršca. Planirao je otići u Italiju, no kada ju je upoznao, ubrzo se zaljubio, tako da je odlučio ostati u Hrvatskoj.

U ime države i obitelji

Ako su ove informacije točne, onda svjedočimo prikrivanju još većeg međunarodnog skandala. Naime, Pešavar je glavni grad pakistanske provincije Khyber Pakhtunkhwa koja ima više od 40 milijuna stanovnika. Prema američkim izvorima, radi se o provinciji u kojoj je najveća koncentracija terorističkih skupina. Pešavar je također vojno i obavještajno središte Pakistana. Inače, Khan je najčešće prezime u Pakistanu, koje nose milijuni pakistanskih obitelji. U provinciji Khyber Pakhtunkhwa, Khanovi su tradicionalno bili veliki zemljoposjednici. Prije nekoliko mjeseci, na svom facebook profilu, Sameer Parvez Khan, ponosno je objavio fotografiju svog oca. Ispod fotografije, vidljivi su lajkovi i komentari članova uže i šire obitelji Khan iz Pešavara. Znatan broj članova obitelji, prema profilima na društvenim mrežama, „linkendinu“ i raznim tražilicama, nositelji su visokih dužnosti u pakistanskoj izvršnoj vlasti, gospodarstvu i sigurnosnim službama. Malik Sharif Khan je direktor, ili po pakistanskoj tituli, vrhovni autoritet za „Vodu i Energiju“. Isto tako, neki žive u Saudijskoj Arabiji. Na primjer, Wisal Kahn je tehnički supervizor za medije u „Saudijskoj keramici“.

U svakom slučaju, teško je vjerovati da je dvadesetogodišnji Sameer Parvez Khan, djelovao bez saznanja, pa i potpore dijela obitelji. Ipak, ono što nas još više treba zabrinjavati, njegove su poruke na društvenim mrežama. Ima tu svega, pa i statusa koji opravdavaju terorizam kao sredstvo legitimne borbe protiv nepravedne politike UN-a. Khan je objavio i fotografiju s četiri karte. As, kralj, četvorka i sedmica, koji tim redoslijedom tvore stručni izraz AK-47, ili Kalašnjikov. Članovi organizacije s kojima smo razgovarali, potvrdili su nam kako se nisu vozile isključivo obitelji, nego i grupe mladih, vojno sposobnih muškaraca. Spomenuti prilog na RTL-u, pokušava relativizirati i dio priče o ISI-ju (pakistanskoj obavještajnoj službi). Na našu i njihovu žalost, neke temeljne poveznice, nakon svih objavljenih informacija, više se ne mogu argumentirano osporavati.

Jedan od svjedoka, ispričao nam je da se Khan služio pakistanskim brojem mobitela. Hrvatska policija i USKOK, pretpostavljamo, prema naputcima domaće, pa i međunarodne politike, kazneni predmet vode kao šverc migranata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, ignorirajući pritom švercersku mrežu koja počinje u Pakistanu, a završava u Italiji, Francuskoj i Njemačkoj. Sve skupa, razotkriva i svu bijedu hrvatskog istraživačkog novinarstva. Najrazvikaniji mediji, umjesto da sudjeluju u rasvjetljavanju svih detalja, po diktatu politike, prihvaćaju ulogu prenositelja i branitelja neke službene istine. Srećom, prvi puta, kompletna javnost nije zakinuta za najvažnije činjenice. Djelomično je izbjegnuta i jeftina politizacija priče. Puno informacija kola medijskim prostorom, i svaki pojedinac, ovisno o svojim intelektualnim sposobnostima, znanju i svjetonazoru, ima dovoljno materijala za donošenje samostalnih zaključaka.

Konačno možemo razumjeti i zbunjujuće migracijske procese. 1947, Pakistan je imao oko 30 milijuna stanovnika, a danas broji preko 210 milijuna. Međunarodne procjene se slažu da će do 2030, Pakistan prestići Indoneziju i postati najmnogoljudnija muslimanska nacija na svijetu. Što se tiče šverca ljudi, on je dodatan izvor prihoda za mnoge Pakistance. Obitelji prodaju nakit, imanja i skupljaju novac, da bi poslali svoje sinove i kćeri na drugi kraj svijeta. Novac se daje šverceru, koji ga u vremenskim intervalima i razmacima, uplaćuje preko Western Uniona, svim osobama u međunarodnom krijumčarskom lancu. Kriminalne podružnice, poput organizacije kojom je rukovodio Sameer Parvez Khan u Hrvatskoj, dobiju novac, tek kada migranti, znači korisnici njihovih prijevozničkih usluga, stignu na svoje odredište. Naravno, jednom kada se osiguraju rute, s ciljem povećanja zarade, krijumčari u Europu, istim kanalima, šalju i narkotike.

Tko je tko u međunarodnom švercerskom lancu

Ovdje nisu u pitanju nikakve teorije zavjera, nego notorne, i lako dokazive činjenice. Kao što smo već spomenuli, vozači su nam ispričali da nisu prevozili jedino obitelji s djecom, nego i grupe mladih muškaraca. U jednom razgovoru, povjerili su nam kako se puno veći novac može zaraditi kada se kroz Hrvatsku prevoze osobe koje se nalaze na raznim listama i tjeralicama. Logično, onaj koji ima potrebu prebaciti takve individue u Zapadnu Europe, vrlo vjerojatno, koristiti će usluge postojećih švercerskih ekipa. Zastrašujuće je da niti jedan od vozača s kojima smo razgovarali, ne može jamčiti, da se među osobama koje su vozili, ne nalaze kriminalci i(li) teroristi. Zbog tog neznanja, rijetki su dulje ostali u ovom poslu.

Hrvati nisu visoko rangirani u međunarodnom švercerskom lancu. Oni su tek suodgovorni za osiguravanje dionica kroz Hrvatsku. Njihovi nalogodavci, što treba otvoreno reći hrvatskoj javnosti, strani su državljani, nerijetko i osobe zaposlene u konzulatima. U više navrata, to je potvrdio i Željko Cvrtila, ugledni stručnjak za sigurnost i bivši visoki policijski dužnosnik. Ova općenita saznanja, nisu dovoljna za uvođenje nove strategije nacionalne sigurnosti. Dok god ne postoji politička volja za obračun s organiziranim kriminalom i međunarodnim švercerskim lancima, usprkos povremenim uspjesima, rasti će opća nesigurnost, uz povećani rizik, i od terorističkih napada. Policija i USKOK imaju izrazito sužene okvire djelovanja, ali kada ih se dovede pred gotov čin, moraju reagirati. Imamo informacije, kako je u Hrvatskoj aktivno nekoliko sličnih organizacija, koje isto tako vode strani državljani. Vožnja migranata je neodgovornim građanima postala dodatni izvor prihoda. Bijeda vladajuće politike, uhljebe i kompromitirana, odnarođena vlast, služe kao izgovor i opravdanje za crnu ekonomiju.

Između teorija urote i istraživačkog novinarstva

Ne smijemo se opterećivati teorijama zavjera, niti prihvaćati, kako je netko moćan odredio, da stvari tako moraju stajati. Hrvati ne smiju biti samo promatrači vlastite sadašnjosti, jer na taj način, ne sudjeluju u krojenju vlastite budućnosti. Svatko, u skladu s mogućnostima, može dati doprinos nacionalnoj sigurnosti i zaštiti granica. Nakon teksta u kojem sam razotkrio međunarodni krijumčarski lanac, javio mi se veći broj ljudi s raznim pričama i iskustvima koja su imali s migrantima. Većina tih ljudi, iz straha, nisu spremni javno istupiti. To je ozbiljan problem. Jedna je stvar cenzura u medijima, a sasvim druga autocenzura samih Hrvata. S druge strane, imao sam i zanimljiv razgovor s jednim političarom domoljubne orijentacije. Došao mi je čestitati na otkriću, i onda rekao kako on to sve zna, i nastavio lamentirati o međunarodnim urotama i protuhrvatskoj politici. Nije rekao ništa pogrešno, ali mu je promaknula poanta. Politički sukob, koji se odvija isključivo kroz različite svjetonazore i ideologije, nema kraja, a ni previše smisla. Političari, saborski zastupnici koji brane nacionalne interese, moraju govoriti istinu u Saboru, kao i vladati argumentima, dokazima i kompletnom materijom. Ne smiju se zadovoljavati uskim interesnim područjima. U konkretnom slučaju, organizacije Sameera Parveza Khana, većina ih je ostala bez teksta. Ako je u pitanju oprez, onda je to dobro, ali ako se radi o strahu, onda je to jako loše, jer za kukavičluk, ne postoji opravdanje.