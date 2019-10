KAKO PLENKOVIĆ PODCJENJUJE HRVATSKU DESNICU? Potez kojim se posve ogolio

Prosvjed branitelja u zagrebačkoj Savskoj ulici, poplava u Gunji, problemi sa švicarcima, tek je to dio događanja koji su obilježili vladavinu premijera Zorana Milanovića koji je s čela Vlade ispraćen u jeku ozbiljne migrantske krize. Danas Milanović ulazi u utrku za predsjednika, u kojoj je zapravo, ne svojom voljom gurnut u drugi plan, jer predsjednički izbori profiliraju se u svojevrsni rat na desnici. To u probleme ponajviše dovodi premijera Andreja Plenkovića i njegov HDZ, koji slično kao i Milanović nekada, uživa relativno stabilan rejting. No, činjenica da vrijeme radi svoje i da su izbori pred vratima, Plenkoviću definitivno ne ide naruku, pa se stoga uhvatio u koštac sa Zakonom o blagdanima, ostavljajući dojam da nešto radi i da se nečime bavi. Promjena datuma blagdana kojom se Vlada odlučila zaigrati u posljednjoj godini mandata, pokazatelj je toga koliko je Plenković oslabljen.

I čini se da je to jedino što zasad Vlada premijera Plenkovića može ponuditi svojim biračima. Ostaje pitanje hoće li im to poći za rukom jer su svi pompozno najavljivani projekti pali u vodu. Reforme, stabilizacija državnih financija, gospodarstvo, teme su to koje su pale u drugi plan, iako se Plenković u njih kleo mašući naciji ciframa koje su njegovi puleni spremni izvući uz EU fondova. Kada je o povlačenju novca iz fondova riječ, Hrvatska je na samom dnu. Isparila je u vjetar i priča s otkupom Ininih dionica, negdje se zagubila i priča o nabavci borbenih aviona, nestale su ideje o pomoći koja se trebala ubrizgati u Slavoniju kroz čuveni Vladin projekt, krahirali su i na povećanju plaća, ali eto, mijenjaju datume blagdana očito misleći da su desničari i dalje ovce čiju vunu mogu jeftino šišati.