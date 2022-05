‘KAKO ME PUTIN ODGOVARAO OD LNG TERMINALA’: Grabar-Kitarović otkrila sve detalje razgovora s ruskim predsjednikom

Autor: Dnevno.hr

Poljski predsjednik Andrzej Duda odlikovao je bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović Bijelim orlom, a riječ je o zaslugama vezanima za pokretanje Inicijative triju mora. Nakon priznanja Grabar-Kitarović je poručila da joj je drago što je Inicijativa zaživjela, što postoje ozbiljan novac i projekti za investicije u prometnu i energetsku infrastrukturu te digitalizaciju.

“Inicijalna ideja bila je da povežemo LNG terminale, da plin može teći u oba pravca. Kako bismo osigurali tu otpornost naših država na bilo kakvu krizu. U to vrijeme, iako smo svi geopolitički predviđali da će doći do kompliciranja stanja u Ukrajini, da postoji mogućnost vojnog sukoba, ipak smo se svi nadali da do toga neće doći. Ipak, imali smo situacije u prošlosti da bi cjevovodi prema Ukrajini bili zatvoreni pa su time hrvatsko gospodarstvo i kućanstva trpjeli štetu. Tek sada se vidi koliko su dalekosežne bile te odluke i vizija Hrvatske kada se država usprotivila gradnji Sjevernog toka 2”, rekla je Grabar-Kitarović za HRT.

Osvrnula se i na razgovore koje je imala s predsjednikom Vladimirom Putinom oko LNG terminala.

“Pokušavao mi je objasniti s ekonomskog stajališta rekavši da je to neisplativo, da je taj plin jako skup, rekao je da možemo dobiti puno jeftiniji ruski plin. Odgovorila sam mu upravo, mislim s respektom, bio je to normalan razgovor… Rekla sam mu da ne razmišljam samo o ekonomskim nego i o geopolitičkim aspektima. Zato što o energetici ovisi ne samo sigurnost gospodarstva već i sigurnost države. Ja želim vidjeti tu sigurnost za Hrvatsku i cijelo naše područje u budućnosti. Sada se dogodilo da nam taj LNG terminal treba, ne samo nama već i drugima. Gledajući prema ovoj zimi, kada možemo očekivati u nekim dijelovam je vima Europe da će biti energetske krize, da će se ljudi čak i malo smrzavati, da će biti redukcija, ja vjerujem da će Hrvatska biti u stabilnoj situaciji”, rekla je bivša predsjednica.