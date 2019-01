KAKO JE TO MOGUĆE? Prijenos zakupa zemljišta na tvrtke Agrokora prenesen prije nagodbe

Autor: Hina

Predstavnici Udruge OPG-a Hrvatske ‘Život’ upozorili su u utorak da je prijenos zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na zrcalne tvrtke iz sustava Agrokora obavljen prije sklapanja nagodbe u postupku izvanredne uprave, te se pitaju kako je takvo što bilo moguće.

Tajnik udruge Jurica Jašinski iznio je na konferenciji za novinare primjer Belja, dijela koncerna Agrokor, čija je zemlja i nekretnine prošle godine prenesena na tvrtku Aisle 7.

Navodi da je 12. lipnja 2018. osnovana kompanija Aisle Holding sa sjedištem u Zagrebu.

Jašinski pritom upozorava da je nagodba u Agrokoru izglasana kasnije, 4. srpnja, te kako je tada prijenos zakupa poljoprivrednog zemljišta Belja već bio obavljen, kao i prijenos prava vlasništva, u ovom slučaju, na Aisle 7.

Kako je netko mogao znati da će mjesec dana prije potpisane nagodbe tvrtka Aisle postati vlasnik i upravljati nekretninama Belja, pita Jašinski.

Postavlja i pitanje kako je moguće da netko prebaci vlasništvo, a nagodba nije potpisana, s obzirom da ju je Trgovački sud potvrdio tek u listopadu.

Kaže da su prijenos trebali potpisati načelnici općina, a oni to nisu napravili pa ih se sada “tjera da potpisuju”.

Predsjednik saborskog odbora za poljoprivredu Tomislav Panenić (Most) je kazao da je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić tvrdio da se novim zakonima ide u korist manjim poljoprivrednim gospodarstvima, a kako smo sada došli do presudnog trenutka gdje se radi o 32 tisuće hektara koji su u koncesiji Belja, Vupika i tvrtke PIK Vinkovci, pri čemu su čelnici lokalnih samouprava dovedeni u poziciju nametanja rješenja gdje oni nešto “samo trebaju potpisati”.

Kaže da je zakonom jasno da sve tvrtke koje nastanu iz insolvencijskog postupka, u ovom slučaju sve Agrokorove zrcalne tvrtke (Plus), mogu zahtijevati izradu aneksa i prenošenje prava od lokalnih samouprava, no kako je onda na samom čelniku samouprave hoće li to učiniti, te kako ne postoje mehanizmi koji bi direktno ta prava prenijeli.

Antun Laslo iz stručnog vijeća udruge kaže da je nužna revizija državnog poljoprivrednog zemljišta kako bi se osigurala ravnopravnost. Smatra da prednost pri dodjeli zemlje trebaju imati stočari koji se bave rasplodom stočnog fonda u svom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Predsjednik udruge OPG-a Hrvatske “Život” Vladimir Margeta ustvrdio je da hrvatskoj poljoprivredi nedostaje jasna strategija, a kako je u ključnim segmentima poljoprivredne politike stanje neuređeno.

Smatra da poljoprivreda ide u smjeru koji nije dobar, a kako se, kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji, prije svega u stočarstvu, Hrvatska nalazi na povijesnom minimumu.

Navodi da je u mliječnom gospodarstvu Hrvatska samo zadnje tri godine izgubila gotovo 100 milijuna litara mlijeka, dok istovremeno raste izvoz, a i svinjogojstvo je na povijesnom minimumu, dok istovremeno raste uvoz rasplodnog i tovnog pomlatka.

Kaže da je danas Hrvatska prehrambeno ovisna zemlja, a kako prosječni građanin od tri obroka koja pojede, dva nisu iz proizvedena na domaćem tržištu.

Smatra da je program ruralnog razvoja izvrstan alat da se cjelokupna agrarna politika usmjeri ka pozitivnim tokovima, no, iako je u proteklih nekoliko godina kroz razne mjere uloženo nekoliko milijardi eura u hrvatsku poljoprivredu, obim poljoprivredne proizvodnje pao je za gotovo 40 posto, što je po Margeti jasan znak da se ta sredstva ne troše kako treba.