Kako izgleda korupcija u hrvatskim bolnicama? Za operacije minimalno 500 eura, pokloni, čašćenja

Tresla se brda, rodio se miš na tu se poslovicu svede svaka priča u kojoj se pokušava razotkriti pozadina korupcije u našoj zemlji, a izgleda kako sličan epilog stiže i slučaj kojega je prije nekoliko dana javnosti predstavila emisija Nove TV Provjereno. U spomenutoj emisiji, progovara se o slučaju davanja mita liječniku splitskog KBC-a koji je navodno uzeo 3000 eura kako bi operirao teško bolesnog muškarca.

Otkako je ta priča dospjela u javni prostor, na svim razinama vodi se rasprava o korupciji u hrvatskom zdravstvu, koja zapravo i nije neka pretjerana nepoznanica već spada u onu kategoriju koja se može okarakterizirati i kao guranje pod tepih. Pod tepih svoj slučaj nije gurnula Ljubica Adžaip iz Dicma koja je progovorila kako je splitskom doktoru u ured odnijela tisuću eura kako bi joj operacijom spasio supruga, ali kako se s istom odugovlačilo žena je donijela još 2000 eura kako bi njezin suprug konačno došao ja operacijski stol.

Usprkos tome nesretna žena u ovoj je bitci supruga izgubila, a kako za sada stvari stoje izgubiti bi mogla i bitku u koju je krenula boreći se protiv jedne od rak rana hrvatskog društva, a to je pak korupcija. Jer ta je bitka već jednom izgubljena, mnogi još pamte suđenje riječkom kardiologu Ognjenu Šimiću, dotični je zamislite ironije zbog primanja mita osuđen na devetogodišnju zatvorsku kaznu, a priču o njemu plasirala je u suradnji s Uskokom i policijom nekadašnja rukometašica Ljerka Krajnović. Ona je pak davne 2006.godine došla u Šimićevu ordinaciju, i za očevu operaciju platila 5000 eura, nakon čega je na vrata ovog doktora zakucala policija, a novac je pronađen na uredskom stolu.

Nedugo nakon toga Šimić bježi u BiH, konkretnije u Sarajevo, a u međuvremenu se saznaje za njegovih 18 kaznenih djela primanja mita, kojega je primao dok je radio u Rijeci, riječ je o iznosima od 500 do tri tisuće eura. uz to Šimić je primao darove kako pacijenata tako i njegove obitelji, nakon čega bi pacijenti bili pozivani na operacije. Vrhovni sud preinačio je presudu i Šimića osudio na pet godina zatvora, a on osobno krivnju nikada nije priznao već je u knjizi Osuđenik sa srcem u rukama progovarao o vlastitoj nevinosti.

U Hrvatskoj je izdržavanje kazne izbjegao, ali u sarajevskom zatvoru poluotvorenog tipa boravio je od sredine 2011.godine, no u svibnju 2012.godine, nakon odsluženja dvo i pol godišnje kazne umire od srčanog udara.