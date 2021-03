KAKO ĆE MAMIĆ REAGIRATI? Škoro zaziva privatizaciju Dinama! Želi spriječiti odljev milijuna kuna na Maksimir!

Autor: M.V.

Miroslav Škoro (DP), kandidat za gradonačelnika Zagreba održao je konferenciju za medije ispred GNK Dinamo.

“Ja sam imao sreću živjeti u Americi. Jedno vrijeme sam živio u Mađarskoj, ali i u Njemačkoj. Ja vam jako vjerujem u slobodno tržište, poduzetništvo. U tom smislu znam što se događa. Holding plaća nekoliko milijuna, ovaj plaća još toliko. Mi smo naračunali da se tih milijuna skupi 60-ak. To je puno novaca iz gradskog proračuna. Rješenje se nalazi u činjenici da bi to mogao biti privatni nogometni klub”, govori Škoro koji dodaje: “Kod nas je to siva zona u kojoj bi prije svega bilo potrebno promijeniti Zakon o sportu. On je postavljen davno jer su se ljudi bojali da će tu biti neka siva zona”.

“Sve skupa bi trebali napraviti tako da to bude stimulirajuće, i za one koji investiraju, Ali i Za ljude koji uživaju u klubu. U Hrvatskoj uvijek imamo zakone koji su podloga za korupciju i sivu zonu”, tvrdi.

Upitan o izboru predsjednika Vrhovnog suda oko koje se sada lome koplja jer predsjednik je predložio kandidatkinju, ali predsjednik Sabora, Gordan Jandroković isto pitanje ne želi staviti na dnevni red, Škoro je jasan: “Kada nešto treba doći na dnevni red, treba doći na dnevni red”.

“Ono što mene smeta u toj priči, osim njihovog napucavanja, smeta me činjenica da, ajde pustimo njih, naši ustavno pravni stručnjaci različito tumače nešto što se događalo zadnjih nekoliko godina. Da predsjednik ima pravo, ali Državno sudbeno vijeće ima proces kroz koji to može proći. Jedan dio stručnjaka govori da je Milanović u pravu, drugi da nije. Ja nisam stručnjak, većina zastupnika nije završila pravo. Nama netko treba dati input”, dodaje potom.









“Ako zakon kaže da mi to moramo izglasati, mi to moramo izglasati”, ističe.

Što se tiče odabira kandidata, Škoro ne želi otkriti bi li prije odabrao Đuru Sessu ili Zlatu Đurđević.