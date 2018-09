KAKO ĆE IZGLEDATI EUROPSKI PARLAMENT NAKON IZBORA? Budućnost EU na kocki, imigranti ruše dosadašnji poredak

Kraj svibnja sljedeće godine bit će rezerviran za promjene u Europskoj uniji. Naime, od 23. do 26. svibnja 2019. na rasporedu su novi parlamentarni izbori i mogli bismo biti svjedoci značajnim novostima.

Pučani drže ljestvicu, ljevica u strmoglavom padu

Prva je već u samom broju parlamentaraca. Nakon Brexita broj odabranih zastupnika past će sa 751 na 705, pri čemu će i Hrvatska profitirati za jedno mjesto. Zbog toga je pisan i novi zakon pomoću kojeg će se izbjeći boljke poput dvostrukih glasova, kao i veće transparentnosti samih europskih stranaka pod čijim kišobranom nastupaju stranke pojedinih država članica. Europske stranke će isto tako morati nominirati kandidate za budućeg predsjednika Europskog parlamenta, odnosno šefa Europske komisije pošto je kontroverzni Jean-Claude Juncker već najavio odstupanje s pozicije bez nove kandidature. Kandidata za novog predsjednika i više je nego dovoljno (Francuz Michel Barnier trenutni je favorit) što govori da svi očekuju značajna preslagivanja unutar samog parlamenta i brojne kadrovske križaljke s novim vjetrovima u Europskoj uniji.

Čak je i službena stranica najavila mogući ulazak Živog zida i Mosta, Kukiz’15 iz Poljske, češke Pirate, rumunjski USR, Šarecovu listu iz Slovenije ili pak Sme Rodinu iz Slovačke. Macron će pak svojim potencijalom otvoriti front za liberale, iako mnogi predviđaju formiranje posve novog europskog kluba – centrista koji će nastojati reformirati već postojeću politiku, bez ideoloških komponenti ili značajnijih političkih zaokreta. Taj projekt mogao bi ujediniti brojne europske političare koji vide da dosadašnja politika više ne funkcionira, no isto tako žele onemogućiti proboj tzv. ‘populista’ u sve ostale europske stranke i zastupničke klubove. Volt Europa kao progresivni pokret nastojat će pak eksperimentalnim potezom autonomne kandidature u zemljama članicama oformiti vlastiti klub zastupnika. Slični potezi do sada nisu pretjerano uspijevali.

‘Neprirodni’ savez desnice, separatista i nacionalista ruši EU?

Promjene svakako dolaze, a dva su osnovna smjera i institucije će ih nastojati što više kanalizirati. Prva je kroz već postojeće stranke. Tako je ulazak Viktora Orbána u EPP (pučani) dvosjekli mač koji će značajno utjecati na projekciju od 185 pozicija (pad nasuprot 221 s posljednjih izbora iz 2014.). S&D (socijaldemokrati) u anketi iz srpnja balansiraju na 140 pozicija (pad naspram 191), što zbog odlaska engleskih Laburista, što zbog generalnog salonskog otuđenja ljevice od naroda. Taj moment najviše zasad koristi ALDE (liberaldemokrati) koji bi mogao skočiti na čak 110 parlamentaraca (naspram 67), no ideja uvelike ovisi o Macronu. Konzervativni ECR značajno pada, Farageov slobodarski EFDD mogao bi se posve raspasti, novokomponirani desničarski ENF jača, no ne po predviđanjima (s 35 na 52) dok bi ljevičarski GUE/NGL trebao ponoviti dosadašnje rezultate. Zeleni EGP pak padaju, sukladno trendovima i snagu kluba čini im pakt s regionalcima (EFA).

A oni ukazuju da konzervativni centar gubi korak s pravom desnicom, ponajviše zbog Brexita, antieuropske politike i utjecaja imigrantske krize na stanovništvo Europske unije. Konkretnije, impuls im daju Marine Le Pen i talijanska Sjeverna liga, no i pojedinačni zastupnici po zemljama članicama – onima koje najviše uživaju zbrinjavanje imigranata. Da su uspjeli preoteti Orbána, samo nebo bi im bilo granica. Ovako su amortizirani, no nadaju se da će u njihov klub po talijanskoj vezi ući i Pokret pet zvijezdica, kao i ostale članice nacionalističke desnice AENM-a (nesvrstani zastupnici). Iako je teško povjerovati u takvu mogućnost, pakt desničarskog ENF-a, slobodarskog EFDD-a i nacionalista uzdrmao bi Europski parlament. Svi se slažu da je tako što teško ostvarivo, no vjerojatno je daleko lakše bez Nigela Faragea koji je to bespogovorno odbijao…