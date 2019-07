KAKAV ZAKULISNI PLAN! Tko u tajnosti opstruira Plenkovićevu vladu?

Autor: Dnevno

I Plenkoviću ih je već pomalo dosta, tako situaciju koja se odvija između HNS-ova Matije Posavca i njegovih stranačkih kolega te HDZ-a opisuje naš dobro upućeni sugovornik, blizak premijeru. Kako kaže, premijer Andrej Plenković suradnjom s liberalima nije zadovoljan još otkako su u javnom prostoru izpotencirali odlazak sada već bivšeg ministra Lovre Kuščevića, no radi mira u kući ostavio ih je u Vladi, a po svemu sudeći sada se radi toga pokajao. Matija Posavec ne misli stati pa stoga, ignorirajući čak i svoje stranačke kolege ne prestaje napadati HDZ s kojim istovremeno ostaje u koaliciji. Sve je počelo tijekom njegova gostovanja kod Stankovića kada se HNS-ovim biračima ispričao zbog koalicije s HDZ-om, koju je i sam donedavno podupirao, nakon toga u javni je prostor isplivala njegova izjava o tome kako HNS mora napustiti Vladu prije rekonstrukcije, a prijepori na tome nisu stali.

No, naš sugovornik tvrdi kako se tu sasvim sigurno krije neka ozbiljnija pa i dublja pozadina koja se u vladajućoj stranci već uvelike i razmatra. Naime, Posavec je zapravo u neformalnoj kampanji za predsjednika stranke, i stoga zagovara izlazak iz koalicije s HDZ-om te se zalaže i za prijevremene izbore, no naravno da to ne čini u prazno, niti je riječ o mlaćenju prazne slame.

Kako ističe naš sugovornik Posavec je u prijateljskim odnosima sa šefom SDP-a Davorom Bernardićem, s kojim se navodno nedavno sreo i dogovorio zanimljivu strategiju, Bero je Liberalu i budućem šefu HNS-a ponudio nositeljsku poziciju u njegovoj, trećoj izbornoj jedinici na parlamentarnim izborima, a on će pak zauvzvrat, šuška se u vladajućoj stranci, stvarati probleme što uostalom i čini. Osim toga, speklulira se kako je u njihovoj igranki i Ratko Čačić s kojim bi SDP zapravo u suradnji s Posavcem uspješno zadobio birače na sjevernom djelu Hrvatske. No, što se doista krije u pozadini ostaje za vidjeti.