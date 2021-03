KAKAV UDARNIČKI TIM! Iznenađenje iz Bandićevih redova: Evo s kime idu u utrku za gradonačelnika

Autor: Iva Međugorac

Stranka Milana Bandića nakon njegove iznenadne smrti, usred kampanje za sedmi mandat, našla se u konfuziji, no naši sugovornici iz redova pokojnog gradonačelnika svjedoče kako od Bandićeva biračkog tijela nemaju namjeru odustati.

U skladu s time, prošlog su tjedna održane stranačke skupštine na kojima se uz ostalo razgovaralo i o njihovom potencijalnom kandidatu za gradonačelnika. Kako za sada stvari stoje u utrku za Bandićevu nasljednicu mogla bi žena koja je kormilo grada preuzela nakon njegove smrti, očekivano riječ je o Jeleni Pavić Vukičević, koja bi prema tvrdnjama Bandićevih suradnika mogla biti najveće iznenađenje lokalnih izbora.

”Jelena je mlada, sposobna, organizirana i ambiciozna žena, nju je Bandić cijenio najviše od svih, ona je vodila dobar dio njegovih poslova, upućena je u sve, operativna je, a u javnim nastupima itekako dominantna, i odmjerena, mnogi kritičari će se šokirati kada ona uđe u kampanju, to bi doista moglo uroditi plodom. Bandić ima stotinjak tisuća birača, svi ti ljudi su pogubljeni, nitko od kandidata koji se sada nude nije odskočio, a mi smo toga svjesni, jasno nam je da moramo ponuditi nekoga iz svojih redova, to bi i gradonačelnik želio”, kažu naši sugovornici iz stranke pokojnog gradonačelnika, koji ne odbacuju postizbornu suradnju s HDZ-om, kao što je to i dosada bio slučaj.

”Ozbiljno razmišljamo o kandidaturi Pavić Vukičević, razgovarali smo i o tome da se u njenom timu kao kandidati za zamjenike pojave Pavle Kalinić i Ivica Lovrić, u principu ljudi koji su s Bandićem stvarali ovo što Zagreb je, godinama su bili uz njega i to se nekako čini najpoštenija, a time što je Pavić Vukićević izabrana za predsjednicu stranke, neizravno je potvrđena njena kandidatura na izborima. Ona se tome na početku opirala, bila je malo zbunjena i preplašena, ali mi smo trenutno ujedinjeni, i doista spremni na sve pa i na pobjedu”, zaključuje naš sugovornik.