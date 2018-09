KAKAV SUDSKI PREOKRET! Ključni svjedok više ne tereti Kalmetu

Autor: Dnevno.hr

Drago Tadić, koji je u svom iskazu tijekom istrage optužio bivšeg ministra Božidara Kalmetu i njegovog državnog tajnika Zdravka Livakovića, da su preko HAC-a organizirali izvlačenje novca, danas je na sudu promijenio svoj iskaz. Naime, sada više ne tereti izravno Kalmetu i Livakovića, prenosi Telegram.

Poznati poduzetnik je ispitan još 2013. godine kada je za razotkrivanje korupcijskog lanca, koji je vodio sve do nekadašnjeg ministra prometa Božidara Kalmeta dobio oprosnicu. Nije procesuiran za izvlačenje novca iz Osijek Koteksa kojem je bio na čelu ni za davanje mita čelnim ljudima HAC-a koji su mu za uzvrat osigurali unosne poslove na gradnji autocesta. Tada je svjedočio o kontaktima s Josipom Sapunarom i Milivojem Mikulićem, koji su bili u upravi HAC-a, te opisao kako im je u više navrata davao novac. Radilo se o plaćanju konzultantskih usluga koje Osijek Koteks nikada nije trebao ni dobio, te sponzoriranju gradnje sportske dvorane u Prološcu i obnovi franjevačke crkve u Splitu.

“Osijek Koteks je početkom 2000-ih bio u lošoj financijskoj situaciji. Zbog kašnjenja plaćanja od strane države, kasnili smo s isplatom plaća, te plaćanjima kooperantima. Zamolio sam tada Josipa Sapunara i Marija Crnjaka da nam HAC izda pismo namjera za budući angažman na gradnji autocesta kako bismo dobili kredit potreban za deblokadu računa. Oni su to i učinili.

Kasnije me Sapunar počeo tražiti financijska sponzorstva i plaćanje još konzultantskih usluga. Za uzvrat je firma Osijek Koteks dobila povoljniji položaj u poslovima s HAC-om. Mi smo već tada bili dio hrvatskog konzorcija i imali smo 10-ak posto vrijedan udio u 5,3 milijarde kuna teškim poslovima gradnje autocesta, no ovom nam je bilo potrebno kako bi nam redovito isplaćivali sve što smo odradili.

No, da bismo postali pravi ‘prijatelj firme’, kako je to nazivao Sapunar, morao sam dati još novca. Sapunar mi je na jednom sastanku rekao ‘ti bi samo radio, a ne bi pridonosio’. Bilo mi je jasno da ću morati plaćati za povoljniji položaj Osijek Koteksa u suradnji s HAC-om. To me nije čudilo, jer to se uvijek radilo, a radi se i danas”, svjedočio je danas Drago Tadić.

Iako je 2013. u svom iskazu na osnovu kojeg je dobio oprosnicu i nije završio u istom procesu s Kalmetom, Livakovićem i ostalim optuženima za izvlačenje gotovo 22 milijuna kuna preko HAC-a, Tadić naveo kako mu je upravo Sapunar rekao da iza te firme Zelot stoje on, Kalmeta i Livaković, danas ovaj ključan detalj nije ponovio.

Kada je počeo objašnjavati da je Sapunar samo spomenuo ministarstvo, na osnovu čega je on zaključio da se radilo o Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, te kada je dodao da je samo na osnovu svojih pretpostavki zaključio da iza izvlačenja novca preko HAC-a uz Sapunara stoje Kalmeta i njegov državni tajnik Livaković, olakšanje okrivljenih i odvjetnika nije prošlo neprimjetno, prenosi Telegram.hr.