KAKAV ŠAH MAT! Bandić stjerao Plenkovića u kut: Jednim potezom nadigrao premijera

Gordan Jandroković voditi će izborni stožer HDZ-a, na programu će pak raditi ministar Ćorić, i sve to u stranci čiji nas je šef Andrej Plenković do unazad desetak dana uvjeravao kako oni trenutačno zbog pandemije koronavirusa s kojom se bore na izbore niti ne pomišljaju. Jasno, sve su to bile floskule i kupovanje vremena, a sada kada je posve jasno da HDZ-ovci itekako razmišljaju o izborima, što je uostalom i naš portal prvi obznanio, na redu su i prve ozbiljnije čistke. Da bi uopće mogao pomišljati o izborima, i pobjedi na istima HDZ će morati razriješiti odnose sa svojim koalicijskim partnerima, riješiti se HNS-a, koji najavljuje samostalan izlazak na izbore, ali i Milana Bandića kojega su zagrebački HDZ-ovci Prgomet i Ćelić več počeli načimati. Bandić međutim nije tip političara koji pristaje na poraze, a nije niti netko tko će se bez borbe predati.

Nije tajna da upravo Bandićevi žetončići Plenkoviću osiguravaju parlamentarnu većinu, premda to zapravo s njegovom stvarnom snagom na nacionalnoj političkoj sceni nema nikakve veze, štoviše, Bandić na nacionalnoj razini kao političar ne postoji, a Plenković vrlo dobro zna koje su posljedice takve neprincipijelne suradnje i političke trgovine, koja ga održava na vlasti. Jasno je da bi se suradnja s Bandićem na izborima Plenkoviću obila o glavu, baš kao što se obila o glavu bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, no isto je tako jasno da je za Bandića ova utakmica daleko značajnija od one koja se vodila za Pantovčak.

”Prije svega, nastave li ovi zagrebački HDZ-ovci gaziti Bandića, on im ima što za spočitati, pa Prgometov brat surađuje s Gradom Zagrebom, i to kroz vrlo unosne poslove, a nije ih sigurno izlobirao sam od sebe, naravno da je moguće da se brat u to upetljao, a tu je i mnoštvo drugih HDZ-ovaca iz Zagreba koji žive na Bandićevim jaslama pa se s njim ne bi trebali igrati”, komentira naš sugovornik blizak šefu metropole, koji je prvi potez za opstanak već povukao. Naime, baš u trenutku kada se Plenković ‘šetuckao’ Slavonijom najavljujući time diskretno početak pretkampanje, Bandić se odlučio pozabaviti izmjenama izbornog sustava. ”Bitno je s kojim zakonom idemo na izbore, a ne idemo li u srpnjuu ili listopadu, dok se ne izmjeni izborni zakon nema sreće u ovoj domovini. Pedeset posto ljudi ostaje doma, a 45 posto ne može birati jer mora birati liste koje je postavio partijski šef. Naš novi prijedlog je da se pola zastupnika bira izravno, a pola da se glasa za partijske liste, sačinjene po politbiroima”, objasnio je Bandić svoje teze koje su iz njegova kuta gledišta potpuno razumljive.

Izmjenama izbornog zakona, koje sugerira mogao bi računati na pokoji saborski mandat, za kojega bi se ponovno ogrebali njegovi zastupnici, a dalje je sve na njemu i njegovoj trgovinskoj spretnosti. Iako HDZ-u trenutno nije u interesu da pristane na te Bandićeve zahtjeva, oni bez potpore Bandićevih žetončića teško da mogu realizirati izbore u srpnju, jer za takvo što potrebna je saborska većina, i raspuštanje Sabora, a ne pristanu li Bandićevi zastupnici na taj manevar, Plenkoviću preostaje SDP koji više i ne krije da im izbori usred ljeta nisu u interesu.