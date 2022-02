KAKAV OBRAT MILORADA PUPOVCA! Sjećate li se kako je rušio Martinu Dalić koja je ‘čačkala’ po njegovim aferama?

Autor: Iva Međugorac

Iako je potpredsjednik Vlade SDSS-ov Boris Milošević obuhvaćen istragom u aferi po babi i stričevima, radi koje je uhićen bivši ministar graditeljstva Darko Horvat, on za sada ima potporu svojih kolega manjinskih saborskih zastupnika, ali i svojeg šefa Milorada Pupovca, koji je prema medijskim napisima također bio sudionik sastanaka na kojima se dogovaralo pogodovanje poduzetnicima, među kojima se nalaze i SDSS-ovi donatori.

Ono što je javno obznanio Pupovac, neformalno ponavljaju i manjinci koji Miloševića opisuju kao časnog čovjeka. Iako manjinski zastupnici daju potporu kolegi Miloševiću, dio koalicijskih partnera, ali i dio HDZ-ovaca sa time se ne slaže. Kako tvrde upućeni HSLS i Reformisti ne namjeravaju dati potporu SDSS-ovom potpredsjedniku Vlade, a upitno je hoće li nastaviti suradnju s HDZ-om, ako se on nakon svega viđenog održi na svojoj poziciji.

Veliki test

S druge strane, u vladajućoj stranci ističu kako je premijer sada na ogromnom testu te da će se morati ograditi od Miloševića jer bi sve suprotno imalo negativan odjek u javnosti.

Dok se oko Miloševića lome koplja njegov šef Pupovac poručio je kako treba poštovati presumpciju nevinosti, no u HDZ-u podsjećaju da Pupovac nije bio tako pun razumijevanja u vrijeme kada se po medijima tražila ostavka bivše ministrice gospodarstva Martine Dalić koja se Pupovcu zamjerila radi toga što je javno problematizirala njegove veze s Agrokorom, ali i njegovu aferu s Tesla bankom.

Slao zanimljive poruke

“Vidjeli ste moje izjave, one se tiču krize Agrokora i posljedice koje je to proizvelo po percepciju javnosti i percepciju koja se tiče političkog djelovanja koalicije i Vlade. Ono što je interes moga Kluba i mene kao predsjednika stranke je da se te štetne posljedice što je moguće prije otklone i u kadrovskim i drugim aspektima. To je smisao moje poruke”, komentirao je Pupovac u to vrijeme kada su ga novinari upitali je ovisi li njegova potpora Vladi o ostanku bivše ministrice Dalić.