KAKAV OBRAT! HNS-ovci tvrde: Posavec podržava Škoru! Zato sabotira stranku

Matija Posavec igra za Matu Radeljića i Miroslava Škoru, stav je to koji se sve intenzivije širi HNS-om, i to zbog njegovih sve intenzivnijih javnih nastupa koji zapravo nikome nisu pretjerano jasni.

Sve je počelo njegovim gostovanjem kod Stankovića, gdje se biračima svojeg HNS-a ispričao zbog koalicije s HDZ-om, a osim toga vrlo je jasno dao do znanja da liberali moraju napustiti Vladu. Ta naknadna Posavčeva pamet, zapravo je, tvrde upućeni početak kampanje za predsjednika stranke, međutim, dolazi u pogrešnom i osjetljivom trenutku za dio HNS_ovaca koji smatraju da mogu preživjeti jedino ako se čvrsto drže uz vladajuću stranku, pa ovu Posavčevu retoriku doživljavaju kao potencijalno raslojavanje. DIO HNS-ovaca kritičan je prema Posavcu te se pitaju zašto nije ništa govorio u vrijeme kada mu je financirana kampanja za župana, a potom i kada su ga profilirali kao potencijalnog predsjednika stranke na europskim izborima. ”Posavec je i sam koalirao s HDZ-om u nekim općinama u Međimurju, sam sebi uskače u usta, sve je manje sluha za te njegove napade”, prepričava naš izvor iz HNS-a. međutim, osim što su Posavčevi napadi unijeli nemir u HNS, probleme su stvorili i u HDZ-u u čijim se redovima propituju zašto njima sve to treba. ”Plenković ih se nakon te njegove izjave mogao riješiti kroz rekonstrukciju Vlade. Ovo nema smisla, pa Posavec je bio zagovornik koalicije, on je preko noći promijen mišljenje”, tvrde izvori iz HDZ-a razočarani prije svega svojim premjerom. A da je Posavec doista šurovao s HDZ-ovcima potvrdio je ovih dana i Glasov Beus Richemberg.

“Šutke si slušao i gledao kako cipelare i pljuju Anku, Vesnu, Nadu i mene, ti si išao na pregovore i ti si dogovarao koaliciju. Nema isprike, nema popravnog. Što bi rekao Bora Čorba – ‘ostani đubre do kraja’”, objasnio je zastupnik. Sva ova prepucavanja stižu u trenutku kada Posavec ima pretenzijmu preuzeti kormilo HNS-a te smatra da bi što prije trebalo raspisati unutarstranačke izbore, a to je jedna od tema oko koje i izbijaju sukobi, naime, on bi izbore što prije, a oni tek naredne godine. Posavec i Vrdoljak navodno se mimoilaze zbog Vrdoljakove javne potpore Milanoviću, jer su navodno Posavec i Radeljić dugogodišnji prijatelji, a on drži da HNS s potporom Milanoviću ne treba izlijetati, kao što je to Vrdoljak učinio, jer je riječ o čovjeku koji neće dobiti izbore, niti će to HNS-u išta dobrog donijeti.