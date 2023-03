KAKAV OBRAT! Hercegovci imaju svojeg čovjeka za rušenje Zorana Milanovića: Predsjednik se s njime družio

Autor: Iva Međugorac

Iako nas od predsjedničkih izbora dijeli podosta vremena, čini se kako su ti izbori počeli intrigirati domaću medijsku, ali i političku scenu. Gotovo je sigurno da će aktualni predsjednik Zoran Milanović ići u utrku za još jedan mandat, a kako za sada stvari stoje Milanović će se za novi mandat boriti po provjerenom modelu uz potporu svojeg SDP-a što je stranački predsjednik Peđa Grbin potvrdio u par medijskih istupa.

Ne smeta Grbinu Milanovićevo desničarenje, ni to što HDZ-ovci tvrde da zagovara proruska stajališta, a i da smeta teško da u SDP-u koji se bori za opstanak mogu pronaći nekoga tko bi bio u stanju konkurirati popularnom Milanoviću.

Načelno će na političkoj sceni biti teško pronaći nekoga tko bi mogao ugroziti Milanovićevu poziciju, ali to ne znači da kandidata na predsjedničkim izborima neće biti.





Možemo je spreman kandidirati Sandru Benčić

Za predsjedničke izbore spremaju se navodno i u platformi Možemo, a oni su skloni ka tome da u utrku za Pantovčak pošalju svoju najglasniju i najeksponiraniju kolegicu Sandru Benčić, ženu bez dlake na jeziku koja bi zasigurno mogla biti neugodna po Milanovića u predsjedničkim debatama.

No, daleko više od Benčić za predsjednika bi mogao biti potencijalni Mostov kandidat za predsjedničke izbore. Iako se dugo govorilo o tome da Most za kandidaturu priprema svoju saborsku zastupnicu Mariju Selak Raspudić, Mostovci sada po kuloarima govore kako u to nisu posve sigurni.

Dvoji se naime između nje, i njenog supruga Nine Raspudića koji Milanovića vrlo dobro poznaje, budući da je njihov odnos gotovo prijateljski. Milanović i Raspudić posebno su se intenzivno družili tijekom Milanovićeve predsjedničke kampanje, a šuškalo se i da je ovaj Mostov profesor taj koji je predsjedniku u kampanji davao savjete. I nakon što je ušao u Sabor Raspudića se povezivalo s Milanovićem, izravno je o tome progovarao premijer Andrej Plenković, dok se po HDZ-u govorilo i o tome kako bi Raspudić mogao biti Milanovićev kandidat za premijera u slučaju da se u oporbenim redovima uspije formirati velika koalicija, od koje kako za sada stvari stoje nema ništa.

Milanović u konfliktu sa Selak Raspudić

Jesu li Raspudići zahladili odnose s predsjednikom teško je reći, no nije tajna da je Milanović jedno vrijeme prozivao Selak Raspudić u vrijeme kada je ona komentirala predsjednikovo gostovanje na Nato summitu u Madridu tvrdeći da se poigrao osjećajima ljudi u BiH.









“Od Marije Selak Raspudić sam više očekivao. Jesam mogao imati žešći stav? Moj stav je da bih učinio sve da se da se izmjeni izborni zakon u BiH. Koliko sam puta prije odlaska u Madrid rekao koje su moje ovlasti i da ne mogu spriječiti da netko taj pristupnu ugovor potpiše? Moja poruka im je, nemojte to napraviti. Ja sam si uzeo deset minuta, ne tri. Što sam još trebao reći?

S Bidenom nisam razgovarao, njemu se možete štreberski uvaliti u kadar, ali ga odvuku za pola minute. Nikakav Joe Biden, ima 80 godina i čudo je da sjedi tamo cijeli dan. Ovo se Amerike ne tiče, vrijeme je da se maknu iz BiH. Što sam trebao učiniti, uz sadističku opstrukciju Vlade, a da Selak Raspudić bude zadovoljna? Ona pojma nema o tome.

Od nje sam više očekivao, ali zezneš se uvijek. Koji neki me smatraju izdajnikom? Kada sam rekao da ću neke smatrati izdajnicima, to je stilska figura. Gdje si sad frajeru? To može govoriti netko tko ima ulično iskustvo, onda se izgubi na prvom raskršću, nije žvaka za seljaka”, rekao je Milanović komentirajući popularnu saborsku zastupnicu koja se nedavno vratila u zastupničke klupe u kojima ne prestaje plijeniti pažnju.









S Raspudićima je Most prebrodio političku krizu

Moglo bi se reći da su Raspudići Mostu doista pomogli da prebrodi političku krizu te da se ova treća politička opcija u zemlji uspješno oporavila pa je shodno tome za očekivati da će doista imati svojeg predsjedničkog kandidata. Raspudiću političke polemike ionako ne predstavljaju problem, posebice kada je riječ o prozivkama na račun premijera Plenkovića koji navodno ne može smisliti ovog zastupnika koji nikada nije bio pretjerano sklon HDZ-u mada su u toj stranci to od Raspudića očekivali uglavnom zbog njegovih hercegovačkih korijena.

Još se u vrijeme Tomislava Karamarka na čelu HDZ-a propitkivao svjetonazor Nine Raspudića kojega su kritičari iz vladajućih redova nazivali lažnim desničarem i sveprisutnim profesorom sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta koji je svoju mostarsku opčinjenost multikulturalnošću i Bruceom Leejem iznenada zamijenio navodnim desničarenjem na Filozofskom fakultetu i HRT-u.

Dok je kritizirao Karamarka, Raspudić je komplimentirao zaboravljenom Dragi Prgometu pa se to u desnom HDZ-ovu krilu tumačilo raznim teorijama, u jednoj od njih tvrdilo se da Raspudić surađuje sa Željkom Markić te da taj odnos ima ulogu rasplinjavanja potpore HDZ-u, na čemu se radilo favoriziranjem Mosta, a uz potporu patera Ivana Tolja, šefa hrvatske Styrije, medijskog koncerna u čijem je vlasništvu Večernji list u kojem je Raspudić godinama pisao svoje kolumne.

Ako se Raspudić kandidira za predsjednika on bi financijsku potporu mogao dobiti od Udruge Prsten, tvrdi se to po HDZ-u pri čemu se objašnjava kako je riječ o zajednici BIH Hrvata u kojoj djeluju Pavo Zubak, Marko Pipunić i Stipo Matić. Sve to samo su teorije, Raspudić je HDZ-ovcima oteo dio desnog biračkog tijela, ali i dio desnih udruga te uz ostalo uživa potporu raznih crkvenih organizacija, pa bi u slučaju kandidature za predsjednika mogao poremetiti planove kako HDZ-ovcima, tako i Milanoviću koji se ionako u posljednje vrijeme nastoji nametnuti kao svojevrsni vođa desnice na čije glasove vjerojatno cilja, baš kao što cilja i na glasove dijaspore, odnosno Hercegovine, koja bi vrlo lako na predsjedničkim izborima mogla dati potporu svojem čovjeku Zoranu Milanoviću.