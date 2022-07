KAKAV MAĐIONIČAR, LUKAVO JE TO IZVEO! Tajna Marićevog uspjeha: ‘Uspio je obrisati sve loše stvari, Hrvatska je plesala kao i ostatak svijeta’

Politolog i komunikacijski stručnjak Aleksandar Musić u emisiji N1 Newsnight komentirao je ostavku ministra financija Zdravka Marića, kao i uhićenje bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.

“Ministar Marić odlazi u trenutku kada je izrazito popularan i poželjan. Izabrao je dobar trenutak za napustiti pozornicu”, rekao je Musić.

O Mariću

“Iako je lukavo isticao krizne momente s kojima se Vlada suočavala, Hrvatska je za vrijeme koronakrize plesala kao i ostatak svijeta. Novi ministar već je prošao ispod medijskog povećala”, rekao je.

“On je benignim ponašanjem pred kamerama uspio obrisati sve loše stvari”, smatra Musić

Tolušić nije Plenkovićev izbor

“Malo ljudi se sjeća da Tomislav Tolušić nije bio Plenkovićev izbor. Plenković ga brani jer brani svoju vlast, ne zato što mu je on drag. Tolušić je bio neka vrsta ustupka. Danas, kada je HDZ pod Plenkovićevim stegom, Tolušić nikada ne bi bio izabran za ministra. Plenković može braniti ministre do one sekunde u kojoj ima dovoljan broj ruka u Hrvatskom Saboru”, rekao je analitičar.