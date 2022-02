KAKAV ISPAD Potpredsjednik Matice Hrvatske: ‘Dok smo mi imali kulturu, Srbi su eventualno imali neke gusle, rakiju i prasetinu’

U HRT-ovoj emisiji ‘Dobro jutro, Hrvatska’ potpredsjednik Matice hrvatske Mario Jareb i članica Društva hrvatskih književnika Dubravka Brezak Stamać raspravljali su o književnosti i jeziku. Jedna od tema bila je srpsko svojatanje dubrovačkih pisaca i književnosti.

Tako je Jareb komentirao položaj hrvatskog jezika u Jugoslaviji, a voditelj se vratio još jedno stoljeće unazad: “Kad govorimo o tom jeziku, dolazimo do tog povijesnog spora koji nas progoni od 19. stoljeća i Vuka Karadžića koji je tvrdio da su svi štokavci Srbi. Je li tako? I zbog takvih ideja smo zapravo trebali ratovati za našu neovisnost devedesetih godina. Sad dolaze ova nova prisvajanja hrvatskih književnika u srpskom školskom programu i u zakonu o kulturnom nasljeđu”.

Dubravka Brezak Stamać apelirala je na srpske pisce da dignu glas i kažu da je to posezanje za hrvatskim književnicima nepotrebno.

“Dubrovnik je uvijek bio i jest meta tih velikosrpskih prisezanja. I dubrovačka književnost kao jedan od najvećih dosega hrvatske kulture, s obzirom da u to doba Srbi imaju eventualno neke gusle, rakiju i prasetinu. Nemaju ništa sličnoga što bi ih svrstalo među druge europske narode i onda vole uzimati dubrovačku književnost i dubrovačku kulturu općenito. Ali kad zatreba, onda prema svemu tome idu topovima i tenkovima, vidjeli smo to u Domovinskom ratu. To im treba da se svrstaju u taj neki europski kulturni zemljovid’, rekao je Jareb kojeg je potom voditelj pitao je li to falsificiranje povijesti”, rekao je Jareb te komentirao književnike koje Srbija prisvaja.

“Vi ne možete Srbiju prisiliti da odustane od toga. Dobar put bi bio da se naša kultura predstavlja na stranim jezicima. Vi vani imate puno neinformiranih ljudi, pa da mogu razumjeti što se tu događa’, kazao je.