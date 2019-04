KAKAV GOVOR! General Glasnović ušutkao Pupovca: Ovakav govor u Saboru nije održan

Autor: dnevno.hr

Nakon što je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u Saboru konstatirao kako jasenovačke žrtva nisu krive za Bleiburg, dok bleiburške žrtve u velikoj mjeri jesu za Jasenovac govornicu je zauzeo Željko Glasnović iz Neovisnih za Hrvatsku. ”Nisam se jutros htio vraćati u prošlost”, poručio je Glasnović te podsjetio kako je početkom 1990-ih u podrumu pravoslavne crkve u Slatinskom Drenovcu iskopano 500 lubanja ubijenih Hrvata. “Tamo je bio prvi partizanski konclogor”, dodao je.

“Svaku žrtvu treba poštovati, pjesnik John Donne rekao je da smrt svakog nevinog čovjeka umanjuje svakoga od nas. Ja sam obuhvaćen čovječanstvom. Ako ne pođemo s te točke i jednim zločinom opravdavamo drugi zločin, dok se ne dođe do istine, nema katarze”., poručio je Glasnović uz opasku da se neki boje istine. “Imamo stotine masovnih grobnica, a neki saborski zastupnici koji sada ovdje sjede bili su članovi Komunističke partije, najveće zločinačke organizacije u povijesti čovječanstva. Kinezi ovdje dolaze graditi Pelješki most: pođete li u Peking, vidjet ćete izložene slike najvećeg ubojice i moralne nakaze u povijesti čovječanstva, Mao Ce-tunga. Ne smeta vam što je od 1959. do 1962. od izgladnjivanja ili metka u glavu umrlo najmanje 48 milijuna Kineza. Vama smeta istina”, zaključio je Glasnović.