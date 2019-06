KAKAV GAF ERSTE BANKE! Pratitelji im poručili: ‘Vidimo se sljedeće godine na Hodu za život’

Autor: Dnevno

Erste banka na svojoj Facebook stranici iskazala je potporu “Povorci ponosa”, koja će se ove subote održati u Zagrebu, no njihovi Facebook pratitelji nisu ju dočekali oduševljeno. Umjesto pohvala koje je banka očekivala, obasuli su ih ljutitim komentarima, piše Bitno.net.

“18 godina ljubavi. 18 godina borbe. 18 godina ponosa. Proslavimo punoljetnost na Povorci ponosa LGBTIQ osoba i obitelji Zagreb Pride u Zagrebu, 8. lipnja u 15 sati kod Mimare”, stoji u objavi koja se jučer u 11 sati pojavila na Facebook stranici banke.

Ubrzo su se ispod objave pojavili brojni komentari, a mnogi su bili negativni. Neki su išli toliko daleko da su prijetili prekidom suradnje s bankom.

“Erste Banka, čekao sam istek poslovnoga kredita da mogu zatvoriti oba svoja poslovna računa kod vas. To ću i učiniti ovu jesen. Od banke očekujem da mi prodaje kredite, a ne ideologije.”

“Ovo se zove Virtue signalling, korporacije koriste svoju tržišnu poziciju i moć kako bi nametali određenu ideologiju. To što su većina vodećih brendova aktivno uključeni u sustavnu indoktrinaciju, a na izborima sve više pobjeđuju opcije suprotnih vrijednosti, samo govori tko je na strani naroda. Go woke, go broke. Ne želim da mi banka, brijači aparat ili tenisice govore što i kako da mislim.”

“Kakve veze ima jedna ozbiljna (barem bi takva trebala biti) financijska institucija s gay prideom? 😳 Stavovi pojedinaca banke ne bi smjeli biti službeni stav banke, sumnjam da svi djelatnici stoje iza ovoga, a i velik broj klijenata se zasigurno ne slaže… Banke se bave financijskim uslugama i točka. Ne vidim potrebu dodvoravanja tako niskim potezima…”

“Erste banka, nastavno na vaš komentar, vidimo se sljedeće godine na Hodu za život koji upravo podržava ono što ste napisali. 😊😊”

“Otkad banke promoviraju politički obojeni aktivizam? Možemo li vas očekivati onda i na Hodu za život iduće godine?”