KAKAV DEBAKL! Plenković se prerano poveselio! Ovo je potez koji će ga skupo stajati

Ankete, vojska ministara, skupovi događanja su to kojima su unazad nekoliko tjedana svjedočili stanovnici Lice, barem ona šačica koja je u tome kraju ostala. No, dokazanja su to koja su razotkrila da je pred premijerom i šefom HDZ-a Andrejom Plenkovićem ključna bitka, koju je poveo ulazeći u ring protiv svojeg nekadašnjeg kolege, odbačenika Darka Milinovića.

Izbori u Lici, okarakterizirani su u javnom prostoru i kao bitka novog, i starog HDZ-a, no, taman kad se činilo da prvi čovjek vladajuće stranke drži čvrsto sve uzde u rukama te da uoči svibanjskih izbora može odahnuti, uspostavilo se da se ipak prerano poveselio i proglasio pobjedu svojega kandidata u Ličko-senjskoj županiji.

‘‘Ovo je vrlo čvrsta pobjeda”, tvrdio je prije samo nekoliko dana Plenković koji se po svemu sudeći poskliznuo suprotstavljajući ličkom šerifu Milinoviću ne odveć isprofiliranog Kustića. Naime, HDZ doista jest osvojio 35 posto glasova i 15 posto prednosti pred Milinovićem, čime je definitivno i relativni pobjednik ličkih izbora, ali problem leži baš u tome relativni.

Problem je u ovom slučaju po HDZ višestruk. Osim famoznog lex šerifa, kojim je Milinovićev opoziv otežan, jer za to su potrebne dvije serije izvanrednih izbora, pitanje je koliko bi koristi ti eventualni izbori donijeli vladajućoj stranci. Dok u HDZ-u propitkuju Milinović djeluje pa se tako nedavno sastao s HSP-ovim Karlom Starčevićem s kojim je konstatirao da od rušenja proračuna nema ništa, potpora u izglasavanju proračuna stigla je i od nezavisnog Ante Dabe.

Matematički gledano, Milinović od 33 mandata u Skupštini raspolaže s njih osam, tri su mandata pripala Dabi, a njih šest pravašu Starčeviću, dakle riječ je o 17 mandata, iz čega proizlazi da or konačnog rušenja Milinovića zapravo nema ništa.Jasno je dakle da je Milanović svom Plenkovićevom trudu usprkos preživio jedan od najtežih udaraca u karijeri, a to je pak jasan signal Plenkoviću pred kojim stoje europski, unutarstranački ali i nacionalni izbori.