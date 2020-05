KAKAV APSURD! Jeste li primjetili ovu neobičnu pojavu među hrvatskim političarima?

Stjepan Fiolić nekoć je bio uspješan poduzetnik, ali i uspješan saborski zastunik HDZ-.a, koji je prilično dobro surađivao s ondašnjim premijerom Ivom Sanaderom. Vrijeme je međutim učinilo svoje pa je bjelovarski Trgovački sud ovih dana pozvao vjerovnike Farme Jelas, propale Fiolićeve tvrtke na ročište za diobu i kupovinu nekretnina koje su lani proidane na bubnju za 2,8 milijuna kuna. Mesnice Fiolić, propale su paralelno s političko-sudskim procesima Sanadera, i Fiolića. No, da uspjeh u politici ne znači i uspjeh u poduzetničkim vodama, potvrđuje cijela paleta domaćih političara koji nisu odveć uspješno plivali u poduzetništvu. Primjer za to je i Nikica Valentić, koji slovi za jednog od najuspješnijih hrvatskih premijera. No, premda je Vladu vodio relativno uspješno, zaustavljajući inflaciju, kao privatnik je potpuno podbacio.

Nedavno smo svjedočili propasti njegova poslovnog carstva koje je otišlo na bubanj. Prema posljednjim podacima, Niva inženjering, tvrka koju je osnovala Niva d.d., kojom je Valentić rukovodio, prodala je 99 nekretnina propale tvrtke, od koje su vjerovnici potraživali 130 milijuna kuna. Valentiću to, doduše, nije prvi poslovni krah. Ništa bolje nije mu išlo ni s uvozom automobila Proton, a propala je i tvrtka za osiguranje.

Nekretninski biznis na atraktivnim lokacijama u Zagrebu, koji je jedno vrijeme solidno išao, podbacio je u vrijeme ekonomske krize, a tvrtka je ostala u blokadi i velikim gubicima.

Sličnu sudbinu doživio je i Goranko Fižulić, liberal i bivši ministar gospodarstva, koji se u poduzetničkim vodama okušao kroz Magmu, Turbo limač i Turbo sport. Sa suprugom Biserkom Fižulić je godinama stvarao Magmu d.d., u okviru koje je poslovala trgovina s igračkama i odjećom te sportska trgovina. Ujedno je bio i zastupnik brendova Estrit i Mexx, a prihodi su mu sezali i do milijardu kuna.

Međutim, uslijed ekonomske krize pogađa ga bolest, pa i stečaj, zbog kojega je cijena dionica njegove tvrtke s nekadašnjih 315 kuna spala na skromnih 1,2 kune.

Političkim vodama, kao i onim poduzetničkim, plovi i nekadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum, koji je devedesetih godina uplivao u biznis šireći po Dalmaciji svoje trgovačke radnje. Poslije rata u Splitu niče veliki Kerumov supermarket, a on biznis širi kupujući nekadašnju Jugoplastiku, na čijoj lokaciji otvara Joker.

Hotel Marjan pribavlja 2005. godine, ali se ubrzo susreće s problemima. Tvrtke su jedna za drugom počele propadati. Marjan završava u stečaju, radnicima nisu isplaćene plaće, a dug seže do 2,8 milijuna kuna. Kerum potom počinje rasprodavati vlastite trgovine, ali i ostale nekretnine, a tvrtka Adriatic odlazi u stečaj.

U sličnim problemima završio je i varaždinski Coning, tvrtka koja se povezuje s aktualnim varaždinskim županom Radimirom Čačićem. Zbog blokade računa u iznosu od 3,89 milijuna kuna u periodu duljem od 120 dana, tvrtka je završila u stečaju.