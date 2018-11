KAJKIĆU PRIJETILI DA ĆE GA ZATVORITI SA ZLOČINCEM! ‘Gulit će te Vujanović kao što je gulio tvoje na Ovčari’

Autor: Snježana Vučković

Nikola Kajkić, policajac koji je smijenjen s obavljanja dužnosti istraživanja zločina na Ovčari i Zorica Gregurić, predsjednica Udruge zagrebačkih branitelja Vukovara, nakon uhićenja na graničnom prijelazu u Srbiji, prvi put su se sa zajedničkom izjavom na izvanrednoj tiskovnoj konferenciji obratili javnosti.

Veliku medijski interes za ovaj slučaj zbog kojeg su se na konferenciji za novinare pojavile sve televizijske kuće kao i veliki broj portala, ukazivao je na to da će Kajkić i Gregurić imati što za izjaviti, a što se pokazalo u potpunosti točnim.

“Rastavili im auto, skinuli do gola i ispitivali”

Zorica Gregurić je vrlo detaljno ispričala kako su Nikola Kajkić i ona, nakon privatnog sastanka s Natašom Kajkić i Florence Hartmann od strane tamošnje policije zaustavljeni na graničnom prijelazu.

Srbijanska je policija, tvrdi Zorica Gregurić, zaustavila i opkolila njihovo vozilo, naredila im da stanu sa strane, zatim da spuste sva stakla i izađu iz automobila. Nakon toga su ih odveli na ispitivanje na koje su smjeli ponijeti samo svoje osobne stvari poput dokumenata i mobitela.

„Bilo je strašno. Praktički su rastavili auto tražeći nešto. Skidali su tapicirung, vadili sjedala… Posegnula sam za mobitelom a jedan od njih mi je vrlo grubo rekao da ne smijem nikoga zvati. Zatim su odveli Nikolu, a ja meni su doveli dvije policajke koje su me odvele u jednu prostoriju u kojoj su me detaljno pregledali. Tada su mi oduzeli mobitel, tražili usb, slušalice, punjač i sve službene dokumenete”

Zorica Gregurić kaže kako za to vrijeme nije znala što se događa s Kajkićem, ali kada su je nakon tog pregleda odveli na kat u sobu za ispitivanje, u susjednoj je čula vikanje i grubo vrijeđanje. Odmah je, kaže, znala da u toj sobi ispituju hrvatskog istražitelja zločina na Ovčari, no tada još nije znala kako ga ispituju agenti BIA-e.

“Vujanović će te guliti kao one tvoje na Ovčari”

„Maltretirali su me satima… Tražili su moja saznanja o Ovčari, moje kontakte, informacije, tvrdili su mi da su me izdali „moji”. U sobi su konstantno bila najmanje četvorica, nizale su se prijetnje,a jedan od njih me i snažno udario zbog čega sam se morao javiti k liječniku. Psovali su mi ustašku mater i prijetili da će me, ne budem li im objasnio što radim u Srbiji, odvesti u Sremsku Mitrovicu u ćeliju zločinca sa Ovčare, Stanka Vujanovića. ‘Neka te guli onako kako je gulio tvoje na Ovčari’, rekao je jedan od agenata BIA-e, tvrdi Kajkić.

Nikola Kajkić također je izjavio kako su mu zaprijetili obitelji jer “znaju da mu supruga i kći često putuju Srbiju, pa bi mogle proći kao on”, a njemu su, kaže, zaprijetili životom bude li ponovno prelazio srpsku granicu.

Iako su mu tvrdili da su ga “izdali njegovi”, Nikola Kajkić tvrdi kako ne misli da SOA ima išta s ovim slučajem:

“Po načinu kako su postupali sa mnom, vjerujem da SOA nema ništa s ovim događajem. U suprotnom, ne bi me za cijelo vrijeme mučnog ispitivanja tražili da im da kontakte i informacije iz SOA-e, izjavio je Kajkić koji ipak kaže da su srbijasnki policajci znali za njegov dolazak:

“Netko im je dojavio. Bila je ovo isplanirana operacija, pitali su me konkretna pitanja i bili iznimno upućeni. Ne događa se svaki dan da na granicu dođe 10-ak agenata BIA-e osim ako nije po dojavi i jako bitno”, zaključuje Kajkić koji dodaje kako nikada u životu nije bio tako ponižen i nemoćan kao u tih pet sati mučnog ispitivanja.